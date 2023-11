Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Burgemeester Ahmed Aboutaleb vreest niet voor winst PVV: ‘Gooi mijn Koran echt niet uit het raam’

De PVV, onder leiding van Geert Wilders, won met een monsterzege de Tweede Kamerverkiezingen. Gisteravond reageerde de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, die islamitisch is, op die overwinning.

Aboutaleb, die zelf tot de PvdA behoort, reageerde gisteravond aan tafel bij de Uitslagen Avond van RTL op de verkiezingsuitslag. „Als democraat past het mij om te beginnen om de winnaar te feliciteren. Dat is toch meneer Wilders geworden. Die heeft blijkbaar een behoorlijk deel van de kiezers, meer dan een derde van onze kiezers, aangesproken. Dat is niet zomaar iets. Daar hoort een felicitatie bij.”

Ahmed Aboutaleb feliciteert PVV

De burgemeester feliciteert ook Frans Timmermans en Pieter Omtzigt met hun uitslag. Niet iedereen is blij dat de PVV de grootste partij van Nederland is geworden. Sommige Nederlanders reageren verslagen op de winst van de PVV en vrezen voor zijn asielbeleid en toekomst.

Maar volgens Aboutaleb moet men niet vrezen. „Nederland is een democratie. Een gevestigde democratie. Wie er ook aan de macht komt, die persoon zal er altijd voor iedereen moeten zijn. We vergeten weleens dat de democratie gaat over: ‘One man, one vote‘.” Hij benadrukt dat de meerderheid mag regeren, maar dat er nog een ander belangrijk uitgangspunt van de democratie is. „Dat de meerderheid de minderheid dient te beschermen. Welke minderheid dat ook is. Of dat nu een seksuele of religieuze minderheid is.”

‘Gooi mijn Koran niet uit het raam’

Hij vervolgt: „Ik ga mijn Koran niet morgen echt niet uit het raam gooien. Echt niet! Al vindt 100 procent Nederlanders dat dat moet gebeuren, ik ga dat ding niet uit het raam gooien. Het is een dierbaar boek voor mij, samen met de grondwet.”

De burgemeester benadrukt dat de Nederlandse democratie sterk is. „Ik denk dat die houding moet worden uitgestraald door al die mensen die nu het gevoel hebben dat ze niet meedoen. Maar ik denk ook dat het aan Den Haag is om te laten zien dat die mensen wel degelijk meedoen. De Nederlandse democratie is een sterk merk.”

