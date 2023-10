Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ouders van overleden Mats over zijn orgaandonatie: ‘Uit zoiets tragisch toch nog iets goeds’

Een kind verliezen is een van de meest verschrikkelijke dingen in deze wereld. Dat een ouder zijn of haar kind overleeft, hoort niet, zullen veel mensen onderschrijven. Bij Op1 schoven Niels en Litania aan, die spraken over de levens die hun zoon Mats heeft gered dankzij orgaandonatie.

Dat Mats zijn organen wilde doneren, kwam ter sprake tijdens een spontaan gesprek met zijn opa en oma. Hij vertelde hen dat ‘ze van hem alles mogen hebben’. Slechts een paar dagen later overlijdt de 19-jarige jongen, na een metro-ongeluk. Uiteindelijk heeft hij vijf levens kunnen redden.

🏥 Donorwet Op 1 juli 2020 is de gewijzigde donorwet ingegaan. Deze legt vast dat iedereen vanaf 18 jaar in het Donorregister komt te staan. Daarin kun je aangeven of je wel of niet je organen wil doneren, en of je bijvoorbeeld bepaalde organen wil uitsluiten van donatie. Vul je geen keuze in in het Donorregister, dan betekent dat dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie.

Ouders bij Op1 over orgaandonatie: ‘Stelde de vraag zelf’

Diederik Gommers was de arts die Mats hielp en zijn ouders bijstond in het ziekenhuis. Moeder Litania vertelt over het moment dat ze het nieuws bevestigd kregen dat Mats het niet zou overleven. „Ik zal het nooit meer vergeten, hoe we daar zaten”, vertelt ze. Ze richt zich naar Gommers: „Toen heb ik de vraag gesteld of Mats misschien nog andere mensen zou kunnen helpen.” Op1-presentator Tijs van den Brink: „Dat is wel bijzonder, dat u zo’n vraag stelt, terwijl u net een verschrikkelijk bericht heeft gehad.” Daar is ze het mee eens, maar ze vertelt dat ze een paar dagen eerder al met de behandelend arts sprak en het toen al doordrong dat de situatie ernstig was.

„Toen wij ‘s avonds in het ziekenhuis aankwamen, is ons ook te kennen gegeven dat het heel zorgelijk was en dat het maar de vraag was hoe het verder gaat. Dus wij zijn ook niet op ons achterhoofd gevallen”, vertelt Litania. Op1-presentatrice Margje Fikse richt zich tot IC-arts Diederik Gommers: „Normaal stelt u die vraag dus zelf, dit komt eigenlijk nooit voor?” Gommers schudt zijn hoofd. „Nee. Je gaat met lood in je schoenen naar zo’n gesprek. Je bent zelf emotioneel, de hele afdeling is emotioneel. Dat slechte nieuws moet je vertellen, maar je moet ook die volgende vraag stellen. Daarom is het zo belangrijk, en een soort verlichting, als erover gesproken is al.”

Maar hoe reageren ouders in het algemeen als Gommers die vraag stelt? Fikse kan zich voorstellen dat mensen boos kunnen worden. Gommers: „Dat kan. Maar je merkt ook aan jezelf dat het lastig is. Die vreselijke boodschap geeft spanning, maar het is voor ons heel belangrijk dat je die vraag stelt, dat zijn we verplicht als dokter. Maar je hebt ook eigen emotie. Je móét die vraag stellen, je kunt niet denken ‘ik doe het even niet’. Als naasten er al over gesproken hebben, is het makkelijker.”

Overleden Mats (19) doneerde vijf organen

Mats’ vader Niels vertelt dat hij vijf organen heeft gedoneerd, waarvan één niet aangeslagen is vanwege complicaties bij de ontvanger. „We hebben een brief gekregen waarin staat dat vier mensen heel erg blij zij dat ze een nier, hart, longen of alvleesklier hebben ontvangen”, vertelt Niels. Van den Brink: „Niet zomaar organen, belangrijke organen.” Mats’ vader: „Zeker. Er zijn dus vier mensen wiens leven er veel beter uitziet dan hoe het was. Daar brengen we Mats niet mee terug, maar het helpt wel dat zoiets ongelooflijk tragisch iets goeds teweeg heeft gebracht.”

Hij wijst er ook op dat sommige mensen dénken dat hun kinderen organen willen doneren, maar dat het belangrijk is om dat ook echt te weten. Erover praten met je naasten is dus zeker geen overbodige luxe.

Onbekend dat Mats over orgaandonatie sprak

Dat Mats met zijn opa en oma, de ouders van zijn moeder, over orgaandonatie gesproken had, wisten zijn ouders niet. Niels: „Zij hebben met ons in die kamer gezeten, twee dagen lang, hopende op beter nieuws. Maar toen wij eenmaal met Diederik gesproken hadden en zeiden dat Mats zou gaan doneren, hoorden wij pas dat hij erover gesproken had.” Hij vertelt dat zijn schoonouders hun mond over het onderwerp hielden, om hen niet te beïnvloeden. „Ze wilden ons de keuze laten maken, als wij een andere keuze dan die van Mats in ons hoofd hadden.”

Uiteindelijk zijn Niels en Litania blij dat ze zelf de keuze konden maken, maar blijft het erg bijzonder dat Mats, zo kort voor zijn dood, expliciet uitsprak wat zijn keuze was. „Dat maakt het wel makkelijker”, sluit zijn vader af.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

