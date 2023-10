Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Strijd voor laatste plekken bij samensmelting in Expeditie Robinson: ‘Ik wil aan die tafel zitten’

Het is zover: in Expeditie Robinson is de samensmelting aangebroken. Voor de kandidaten op Afvallerseiland, Mark Baanders, Jaimie Vaes en Eva Simons, betekent het dat zij nog één keer de kans krijgen om terug te keren naar de expeditie. Het drietal moet zo lang mogelijk tegen een paal zitten met hun benen in een hoek van 90 graden.

Baanders is vastberaden: „Wat er ook gaat gebeuren, ik wil aan die tafel zitten.”

Klassieke Expeditie Robinson-proef

Baanders, Vaes en Simons beginnen aan de proef, maar al snel wordt het duidelijk dat de vastberadenheid van de 25-jarige Baanders zijn vruchten afwerpt. Hij houdt het het langst vol van de drie en mag als eerste van de afvallers terugkeren naar de expeditie.

Vaes en Simons krijgen daarna allebei nog één kans en gaan een duel met elkaar aan om de laatste plek aan de samensmeltingstafel te veroveren. Het gaat om een klassieke Expeditie Robinson-proef: de twee moeten vuur maken, om vervolgens met het vuur een touw door te laten branden.

Voor de groep lijkt het spel al een gewonnen race: „Ik heb Jaimie nog nóóit in de buurt van het kampvuur gezien. Laat staan dat ze weet hoe een firesteel eruitziet”, uit William Voogd zijn zorgen. Baanders noemt Simons daarentegen „de vuurmeester”.

Nek-aan-nekrace

Een gewonnen race is het echter niet direct. Terwijl iedereen aan tafel meekijkt – iets waar Simons niet heel blij mee is – gaan de twee een nek-aan-nekrace aan. Het lukt Simons al snel om vuur te krijgen, maar door de wind wordt haar vlam gedoofd. Een tegenslag die de zangeres even helemaal in de war brengt. „Ik merk dat ik hele gekke stappen ga maken”, verzucht Simons, terwijl ze haar vuur weer aan probeert te krijgen.

En die ‘gekke stappen’ werken in het voordeel van Vaes. Hoewel ze geïrriteerd wordt van de coaching van haar teamleden aan de samensmeltingstafel, gaat ze onverbiddelijk door en lukt het haar om als eerst vuur te krijgen én het touwtje door te branden. Dat betekent einde verhaal voor Simons, die het nog niet helemaal kan geloven. „Ik ben verslagen in mijn beste spel.”

Ook voor de Expeditie Robinson-kijkers komt de exit van Simons als een grote klap. „Oh Eva! M’n hart breekt voor haar, ze verdiende het écht om die samensmelting te halen!”, schrijft een kijker op X. „Diep respect voor Eva”, voegt een ander toe.



Oh Eva! Mn hart breekt voor haar, ze verdiende het ècht om die samensmelting te halen! #expeditierobinson — Emmely Jacobs (@EmmelyJacobs) October 23, 2023



Dan ben je een echte Robinson Niet eerst juichen na een slopende proef en je de samensmelting hebt gehaald.. Maar gewoon eerst naar Eva lopen…troosten Toppertje hoor!#expeditierobinson pic.twitter.com/nGCdKBLPUf — Starbuck (@starbuck68) October 22, 2023



Sowieso diep respect voor Eva en echt jammer dat zij niet meer in #expeditieRobinson zit

We gaan je missen Eva, en jij had wellicht al de grootste overwinning, die op jezelf.

Hier vlogen de vonken er vanaf pic.twitter.com/zUGO5xuopf — Mar van Oir (@MarOirs) October 22, 2023



Eva, dank je wel. Je bent een kanjer en een powervrouw! Downsize jezelf niet, en laat je niet meer downsizen. Je bent helemaal goed zoals je bent ❤️@evasimons #expeditierobinson — Sanne, auteur ✍ (@SanneSchrijft_) October 22, 2023



Eva, jij bent oprecht alsnog een winnaar! ❤️ Elke keer weggestemd worden en zelfs nu nog amper support te krijgen en dan zo eindigen met je mooie woorden. ❤️ #expeditierobinson — Lynette Hoekstra (@lynetjex) October 22, 2023



Jammer dat ze net niet de samensmelting heeft gehaald, maar massive respect voor #Eva. Wat een doorzetter en wat een mindset! 💪 #ExpeditieRobinson — Rick Koelewijn (@Rick_Koelewijn) October 22, 2023

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via Videoland.

