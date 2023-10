Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een conflict met je partner? Dit is waarom je het soms beter kunt laten voor wat het is

Je partner die weer te laat komt of die ene afspraak die wederom niet wordt nagekomen. Soms kunnen dit soort irritaties leiden tot grote conflicten. Dit is hoe je er mee om moet gaan, volgens de psychologie.

In een relatie lopen we allemaal weleens tegen iets aan. Het liefst proberen jullie dit uit te praten, maar soms lukt het gewoon niet om op één lijn te komen. Dat hoeft niet altijd erg te zijn.

In dit artikel bespreken we waarom dat zo is, volgens de psychologie, en hoe we omgaan met onze emoties tijdens een irritatie.

De twee manieren om met een conflict om te gaan, volgens de psychologie

Er zijn twee psychologische modellen die gaan over hoe partners om kunnen gaan met conflicten binnen een relatie. Dat toont het boek The Science of Intimate Relationships aan. Dit boek geeft de psychologie achter menselijke romantische relaties weer, vanuit een wetenschappelijk oogpunt.

Het honest communication model

Het honest communication model, ook wel het eerlijke communicatiemodel, geeft aan dat koppels hun negatieve emoties en meningen mogen uiten tegenover hun partner.

Op deze manier kunnen ze direct handelen bij conflicten en deze problemen meteen oplossen. Volgens dit model is het niet verstandig om een probleem niet op te lossen en het maar te laten voor wat het is. Dat zou de relatie kunnen verstoren.

Het good management model

Het good management model heeft daarentegen een andere manier om te handelen tijdens conflicten. Dit model geeft aan dat het uiten van je negatieve emoties jullie relatie juist kan aantasten. Koppels moeten beseffen dat niet elk probleem op te lossen valt. Soms moet je je daarbij neerleggen.

Bij dit model speelt het sluiten van compromissen, jezelf kunnen beheersen en jezelf aanpassen naar de situatie een rol.

Hoe handel je het beste tijdens een conflict met je partner?

Volgens de psychologie zijn grote conflicten beter te behandelen volgens het honest communication model. Conflicten die minder erg zijn, kun je beter behandelen volgens het good management model.

Bij het maken van grote beslissingen of grote problemen is het dus verstandig om met z’n tweeën op één lijn te zitten.

Daarnaast kunnen koppels ook irritaties bij elkaar voelen. Denk bijvoorbeeld aan een partner die altijd te laat komt of altijd de keuken rommelig achterlaat. Volgens de psychologie kun je dit soort dingen beter laten voor wat het is.

Je emoties in controle houden tijdens een conflict met je partner

Volgens het psychologische begrip zelfregulatie wordt de expressie van gedachtes en gevoelens in controle gehouden binnen een relatie. Uit onderzoek komt naar voren dat tijdens discussies over relatieproblemen de partners hun gedrag veel softer en positiever uiten tegenover de ander dan hoe ze in werkelijkheid tegenover het probleem staan.

Denk bijvoorbeeld aan een koppel waarbij de man altijd de keuken rommelig achterlaat en de vrouw zich daaraan ergert.

In plaats van boos te worden en een conflict te veroorzaken met haar partner, kiest zij ervoor om er grapjes over te maken.

Ze heeft aangegeven dat ze het vervelend vindt dat hij rommel maakt en dat ze waarde hecht aan een schoon aanrecht. Als het aanrecht toch weer vies is, maakt ze hier grapjes over. Hierdoor komt haar houding tegenover de irritatie veel softer over op haar man, want eigenlijk vindt zij het veel erger.

Het kan je relatie dus goed doen om soms iets te laten voor wat het is. Daarnaast zijn er meer dingen die meespelen bij een gezonde relatie en die je relatie kunnen verbeteren, denk bijvoorbeeld aan quality time met elkaar inplannen.

