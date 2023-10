Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twee derde van jonge werknemers vindt werk en privé lastig te combineren

Steeds meer jonge werknemers worstelen met stressklachten en een gezonde werk-privébalans, blijkt uit onderzoek. Zo leidt stress bij veel mensen tot vermoeidheidsklachten en ervaart bijna de helft van de werknemers regelmatig tot vaak klachten als gevolg van stress.

Ondanks de daling van het ziekteverzuim in het eerste halfjaar van 2023, stijgt het verzuim door psychische klachten in het tweede kwartaal van dit jaar tot 36 procent. Eerder dit jaar was dat nog 30 procent. Het onderzoek naar stressklachten is in opdracht van Nationale Nederlanden uitgevoerd door Markteffect onder ruim duizend werkgevers en duizend werknemers.

Stressklachten maken hun opmars

Bijna de helft (48 procent) van de werknemers heeft regelmatig tot vaak stressgerelateerde klachten. En vooral jonge werknemers lijken de dupe: een kwart van hen geeft aan te kampen met (te) veel stress. Onder vrouwen tot een leeftijd van 36 jaar komt dit het vaakst voor. Bij een kleine 40 procent van de werknemers zorgt stress voor vermoeidheidsklachten.

Daarnaast blijkt dat de helft van de jonge werkenden het lastig vindt het onderwerp stress, of stressklachten, aan te kaarten bij de werkgever. Bovendien zijn er veel werknemers die stressklachten veelal niet – of niet op tijd – herkennen.

De oorzaken van stress

Niet voor iedereen zijn de oorzaken van stress gelijk. Uit dit onderzoek blijkt dat een te grote hoeveelheid werk, tijdsdruk en stress in de privésfeer veel voorkomende oorzaken zijn. Door de signalen op tijd te herkennen en daar vervolgens naar te handelen, kunnen de gevolgen geminimaliseerd worden.

„Prikkelbaarder, somberder of stiller, het kunnen allemaal signalen van stress zijn. Aan de buitenkant zie je niet altijd wat er aan de binnenkant speelt. Juist omdat stress zo persoonlijk is, zal een algemene aanpak tegen stress vaak niet werken. Daarom is het zo belangrijk dat er op de werkvloer open over stress en psychische klachten kan worden gepraat, zodat het sneller kan worden herkend en aangepakt”, stelt Christiaan Vinkers, klinisch hoogleraar Stress en Veerkracht, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Amsterdam.



Wat nu?

Een positieve noot in het onderzoek is dat werknemers stress gemakkelijker bespreekbaar maken wanneer leidinggevenden hier actief naar vragen. In totaal geeft respectievelijk 41 en 36 procent van de werknemers aan stress op het werk of in de privésfeer eenvoudiger te kunnen bespreken wanneer dit initiatief vanuit de leidinggevenden komt.

Om werknemers gezond te houden, kan het dus helpen om zelf het gesprek omtrent werkstress te starten. Meer weten over de effecten van praten over stress, of meer tips hoe je stress kunt herkennen? Je leest er meer over via onderstaand artikel.

