Jacob uit B&B Vol Liefde opnieuw single: ‘Ze begon me te controleren’

Er zijn van die tv-gezichten of -persoonlijkheden die in het collectief geheugen blijven zitten. Bij wie dat voor veel mensen geldt, is Jacob de Vries, die tijdens een vorig seizoen te zien was in B&B Vol Liefde. Hij kreeg na het programma zelfs een eigen spinoff: De Ware Jacob. Maar in de liefde vergaat het hem minder goed. Zijn relatie met de Braziliaanse Solange is op de klippen gelopen.

De realityster leek met Solange eindelijk de ware liefde te hebben gevonden, maar de relatie heeft geen stand gehouden. Tegen weekblad Party vertelt hij: „Uiteindelijk bleken we toch niet bij elkaar te passen. Het is ook niet zomaar iets om ineens 24/7 samen te zijn.”

Geen Engels en geen Nederlands

Volgens Jacob begon zijn Braziliaanse vlam op den duur jaloers te worden als er vrouwelijk gezelschap in zijn B&B was. „Ze begon me steeds meer en meer te controleren. Daar kwam nog bij dat Solange geen Engels en geen Nederlands wilde leren en dat maakte het uiteraard moeilijk wanneer we uiteten gingen met vrienden.”

De oud-deelnemer van B&B Vol Liefde zegt dat Solange hem in zijn vrijheid beperkte. „Dat voelde niet goed. Bovendien doe ik altijd veel aan sport en ik heb niet voor niets vroeger topsport bedreven. Maar Solange was niet sportief en het is voor mij belangrijk dat ik op dat gebied een gelijke partner heb.”

Hij vervolgt: „Ze verzorgde me goed en hielp me in het huishouden, maar ik ben niet op zoek naar een werkster.” En dus is Jacob weer vrijgezel. „Ik voel me weer enorm gelukkig en dat zegt eigenlijk al genoeg.”

Carla uit B&B Vol Liefde

Net als met Solange hield Jacob het met ex Carla, die hij tijdens zijn B&B Vol Liefde-avontuur leerde kennen, niet lang uit. De breuk tussen de twee kwam op pijnlijke wijze aan het licht nadat Carla via Facebook liet weten dat ze op zoek was naar woonruimte. Volgens Jacob ging het uit omdat ook Carla hem in zijn vrijheid beperkte. „Ik ben zelf nooit veranderd en altijd mezelf gebleven, maar zij wilde mij veranderen”, zei hij toen.

