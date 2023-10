Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Familie Meiland pakt uit voor 60ste verjaardag Erica: ‘Mama houdt niet van strippers’

Het is tijd voor een feestje in Chateau Meiland! De Meilandjes zouden de Meilandjes niet zijn als ze geen aflevering zouden wijden aan de zestigste verjaardag van Erica Renkema. Op deze manier kon heel Nederland gisteravond meegenieten van het verjaardagsfeest.

Als het aan Maxime Meiland ligt, komen er ook strippers op het feest, maar de vader van het gezin weigert. „Nee, nee. Dat is niets. Mama houdt niet van strippers.”

Erica is jarig in Chateau Meiland

Erica Renkema heeft natuurlijk in september al haar echte verjaardag gevierd, maar gisteravond kon heel Nederland meegenieten van alle voorbereidingen én van het feest. De moeder van de Meilandjes is wat minder over the top dan de rest van haar familie, maar dat is voor Martien en Maxime Meiland geen reden om zich in te houden.

Maxime Meiland wil daarom ook heel graag strippers uitnodigen voor het feest, maar daar steekt Martien een stokje voor. Omdat de twee er niet een-twee-drie uitkomen, besluit Montana haar eigen cadeau te regelen. Tot teleurstelling van Maxime en Martien. „Die twee willen aanplakken bij mijn cadeau, maar dat gaat mooi niet gebeuren”, verzucht Montana. „Dan gaan wij samen maar iets bedenken”, besluiten Maxime en Martine, die de zus van de familie als „tegendraads” bestempelen.

Over het gedoe om een cadeau voor Erica hebben verschillende kijkers een mening. „Wat is precies het nut om van je zus te winnen? Je moeder is jarig, het is geen voetbalwedstrijd.”



Wat is precies het nut om van je zus te winnen? Je moeder is jarig, het is geen voetbalwedstrijd #chateaumeiland — Lianne van Veen (@Liedje87) October 23, 2023



'Het is belangrijker om van mijn zus te winnen dan dat mijn moeder een leuk cadeau krijgt`

Echt een fijn mens die Maxime#chateaumeiland — Kosta (@popovits) October 23, 2023



Mijn moeder wordt volgend jaar 80. Even mijn zus appen dat we volgend jaar een liedje of stukje moeten doen, of een stripper moeten inhuren… 😂 #chateaumeiland — Kati ᐰ 🖖🏻🍁 (@Keet67) October 23, 2023

‘Zestig, verschrikkelijk’

Waar het gezin het wel over eens kan worden, is het feest voor de moeder van de familie, dat een jaren 20-thema krijgt. Voor het feest pakt het gezin groots uit, maar als de dag eenmaal daar is, lijkt de jarige jet allesbehalve in een feeststemming te zijn. Het liefst wil ze zelfs dat niemand weet dat ze jarig is. „Zestig, verschrikkelijk.”

De ontbrekende feeststemming bij het feestvarken zorgt voor teleurstelling bij Martien. „Ze zal nooit eens zeggen: nou, wat leuk!” Maar hij snapt Erica ook wel een beetje. Hij vindt het leven als zestigplusser ook „heel zwaar”.

Grote verrassing

Toch, ondanks het ontbreken van een feeststemming, neemt het gezin Erica mee naar de eetzaal van Code Rosé. Daar beginnen de gasten bij haar binnenkomst voor haar te zingen. Iets wat toch een lach op het gezicht van de jarige jet kan toveren. „Nou, dank jullie wel”, zegt ze dan blij. „Heel leuk, ja, heel leuk. Ik hou helemaal niet van verrassingen, maar het is dan toch wel weer leuk. Ik voel me nu wel echt jarig.”

