Wisselende reacties Sander versus de socials en discussie Schimmelpenninck en Tina Nijkamp

Sander versus de socials is a) heel slecht bekeken en b) levert zowel positieve als negatieve reacties op. Het programma van Sander Schimmelpenninck is op Instagram vandaag ook een aardige clash geworden tussen de tv-maker en kijkcijferexpert Tina Nijkamp.

Metro schreef afgelopen weekend al over Sander versus de socials in tv-rubriek Blik op de Buis. Voor wie het gemist heeft: Sander Schimmelpenninck duikt met zijn tv-programma sinds gisteravond vier maandagen (VPRO, NPO 3) in die sociale media. Die duik gaat vooral in de enorme haat die zich over het internet verspreidt. Schimmelpenninck spreekt met mensen over de, wat hem betreft, wetteloosheid die er geldt. Het gaat hem niet zozeer om wat er moet gebeuren met haatberichten. Schimmelpenninck wil laten zien wat ze doen met onze democratische samenleving. Zijn conclusie vooraf: „Meer kwaad dan goed.”

4 sterren voor Sander versus de socials

Metro‘s tv-kijker kan de reeks wel waarderen en beloonde Sander versus de socials met vier ‘blikken’ uit vijf. Hierboven stonden al de woorden ‘voor wie het gemist heeft’, dat waren er, kunnen we nu concluderen, nogal veel. Kijkcijfers worden tegenwoordig pas na een week met de media gedeeld, maar expert Tina Nijkamp krijgt ze wel en slingert ze ‘s morgens vroeg dagelijks meteen op haar Instagram-account. Het moet voor Sander Schimmelpenninck vanmorgen even schrikken zijn geweest toen Nijkamp met het aantal kijkers naar Sander versus de socials op de proppen kwam: 179.000. „Kijkcijfercrash en gevalletje karma?”, vraagt zij zich af. Daarover verderop iets meer.

Reacties op Sander versus de socials

Waar Metro best positief over de reeks is, wordt er op – daar zijn we weer – social media behoorlijk wisselend gereageerd. Sommige kijkers vinden het goed dat Sander Schimmelpenninck de online haat aan de kaak stelt. Nog voordat Sander versus de socials op tv verscheen, kreeg de maker ook veel kritiek. Want doet Schimmelpenninck er niet zelf net zo hard aan mee, al is zijn woordkeuze misschien wat netter dan gemiddeld? De tv-man zei daarover gisteravond in aflevering één zelf: „Wees gerust, daar kom ik later uitgebreid op terug.”

Ene Roger is op X positief: „Sander versus de socials, mooi programma. Sander Schimmelpenninck, goed dat jij jezelf ook openlijk de maat laat lezen.” Er zijn meer van dit soort reacties, maar ook veel negatieve.

VPRO was toch kwaliteitsjournalistiek?

„Wat een onzinprogramma”, vindt Dirk, zonder verder argument. „Vroeger stond de VPRO voor kwaliteitsjournalistiek”, stelt Peter. „Niemand zit te wachten op de grootste X-vervuiler”, doet Girbe er een schepje bovenop. „Een vervuiler die anderen de maat gaat nemen over het gebruik van social media.” Girbe zit er 179.000 mensen naast, maar toch.

Terug naar Tina Nijkamp. Zij meldde vandaag op Instagram over Sander versus de socials: „Dit programma had eigenlijk door een ander bedrijf gemaakt moeten worden en laat zie hoe keihard de tv-wereld is.” Nijkamp zegt daarbij dat Sander Schimmelpenninck producent CCCP van Sander en de kloof aan de kant heeft gezet en dat hij zijn huidige programma zelf produceert. Dit dan weer onder de vlag van Tonny Media, het bedrijf dat Schimmelpenninck heeft met Jaap Reesema. „Sander vraagt zich op de Tonny Media-site af ‘wie John de Mol is’, want Tonny Media is ‘vernieuwend met lef’.” Nijkamp daarop zelf: „Nou, deze serie in ieder geval NIET, die was eerder gewoon van CCCP. Waarom gaat de VPRO hiermee akkoord?”

Reactie Sander Schimmepenninck

De kijkcijfer-duider deelt ook de reactie van Sander Schimmelpenninck op haar bericht: „Je vertelt klinkklare onzin. Sander versus de socials is geen ‘spin off’ van Sander en de kloof. Het heet er helemaal niets mee te maken. CCCP heeft geen enkele rol gespeeld in de creatie of productie van het format voor Sander versus de socials. Verder staat het je vrij om een oordeel te geven over mij of het programma en zelfs om smalend te doen over cijfers. Maar wat je zegt klopt gewoon niet.”

Tina Nijkamp nog één keer: „We zijn het niet eens, Ik vind het format wel hetzelfde.” Eén ding kunnen we Sander Schimmelpenninck nageven: er wórdt op social media gereageerd. En veel ook.

