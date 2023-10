Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdachte verraadt zijn broer én zichzelf in aflevering Online Criminelen Ontmaskerd

Hij wilde graag zichtbaar in beeld komen, maar dat bleek niet zo’n verstandige keuze van Theo O., zo blijkt uit de tweede aflevering van het RTL-programma Online Criminelen Ontmaskerd. Niet alleen verraadt hij daarmee zichzelf, maar ook zijn broer, die hij de schuld geeft van een reeks bedreigingen en oplichtingen.

In Online Criminelen Ontmaskerd probeert voormalig politieman Marcel van der Ven samen met zijn team oplichters te ontmaskeren. Waar de meeste oplichters er waarschijnlijk niet zo happig op zijn om hun verhaal voor de camera te doen, ziet Theo O. vooral kans om zijn verhaal te doen. „Ik wil graag mijn gezicht ongeblurd hebben”, zegt hij wanneer de cameraploeg hem opzoekt op de camping waar hij tijdelijk verblijft. „Ik wil de waarheid zeggen.”

Fietsaccu repareren voor 150 euro

O. wordt verdacht van een reeks oplichtingen en bedreigingen. Zo zou hij een fietsaccu repareren voor 150 euro, maar zodra het slachtoffer het geld had overgemaakt, lukte het niet meer om contact met O. te krijgen. Ook zou hij de 13-jarige zoon van het slachtoffer bedreigd hebben.

En O. zit niet alleen in de wereld van accu’s, maar richt zich ook op auto’s en laptops. Online zijn er honderden mensen die door hem zijn opgelicht en soms zelf bedreigd werden.



Team Online Criminelen Ontmaskerd confronteert oplichter

„Er is een Facebook-account over jou omdat mensen zeggen dat jij je bezighoudt met oplichtingspraktijken, dus wij zijn dat gaan onderzoeken”, valt het team van Online Criminelen Ontmaskerd meteen met de deur in huis. Ook liggen er volgens politieagent Tjebbe meerdere aangiftes tegen O. „Klopt”, bevestigt hij. Maar die aangiftes gaan niet over hem, maar over zijn broer, beweert hij. „Ik kan het allemaal laten zien. Hij heeft met mijn ID-kaart fraude gepleegd.” O. beweert dat hij daar ook aangifte van heeft gedaan.

Rechercheur Vanessa grijpt in. „We spreken over tientallen gedupeerden. Mensen hebben jou ook gewoon gezien. Je kunt wel zeggen dat het je broertje is, maar die ziet er niet zo uit als jij.”

Maar die aangiftes gaan niet over O., maar over zijn broer, beweert hij. „Hoeveel aangiftes daar liggen: de helft is niet eens van mij”, zegt hij. Maar het kwaad is al geschied. „De andere helft dus wel en dat zijn er alsnog heel veel”, concludeert Tjebbe.

