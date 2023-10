Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Restaurant geeft ouders boete vanwege ‘slecht opgevoede kinderen’

Een koppel uit de Amerikaanse staat Florida keek gek op toen ze onlangs de rekening kregen van een avond uiteten in een restaurant. Op de bon stond niet alleen het bedrag waarvoor het gezin had gegeten, maar ook een ‘slechte ouder-boete’ van maar liefst 50 dollar.

Dat was even schrikken voor Lyndsey Landmann en haar man Kyle. Het restaurant in Georgia had de extra kosten in rekening gebracht omdat hun kinderen te luidruchtig geweest zouden zijn. Volgens de restauranteigenaar waren de kinderen slecht opgevoed.

In een review op Google doen de twee hun beklag. Ze noemen het avondje uit een ‘teleurstellende ervaring’. „De eigenaar kwam naar ons toe om te vertellen dat hij 50 dollar boete in rekening zou brengen vanwege het gedrag van onze kinderen. Ze keken naar een film op de tablet tot het eten arriveerde, aten hun eten op en mijn vrouw ging daarna met ze naar buiten”, schrijft Kyle.

Kinderen gedroegen zich goed

Kyle en Lindsey waren met hun drie zoons en vier andere families uiteten. In totaal zaten er elf kinderen aan tafel. „De kinderen zaten aan een kant van de tafel en gedroegen zich goed”, zegt Lindsey tegen The Daily Mail. „Ik zei tijdens het eten nog dat ik niet kon geloven dat ze zich zo goed gedroegen.”

Maar toen het etentje voorbij was, kwam de restauranteigenaar naar de tafel met de bon. Daarop stond ‘Extra toeslag: voor volwassenen die geen goede ouder zijn. Toon respect naar het personeel, de eigendommen en naar jezelf. Zonder respect geen service.’

Beter naar de Burger King

Volgens Lindsey vond de eigenaar dat de kinderen te luidruchtig waren en was hij boos dat ze buiten rond renden, ook al was dat onder het toeziend oog van een volwassene. „Hij zei dat we beter naar de Burger King konden gaan en niet thuishoorden in zijn restaurant. Iedereen was geschrokken.”

De eigenaar van het restaurant bevestigt dat hij inderdaad een extra toeslag in het leven heeft geroepen voor gasten die zich slecht gedragen, maar dat hij de boete nog nooit aan iemand heeft gegeven totdat Lindsey, Kyle en de andere gezinnen kwamen samen kwamen eten.

Alleen gedreigd met boete

Bovendien zou de eigenaar naar eigen zeggen alleen gedreigd hebben de boete in rekening te brengen. Of Lindsey en Kyle de boete hebben betaald, is niet duidelijk.

