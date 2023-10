Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers onder de indruk van Ruben Terlou, die kwetsbaar opstelt tegenover Amerikaanse topcriminelen: ‘Zeer indrukwekkend’

Ruben Terlou interviewt in Dokter Ruben verschillende Amerikaanse criminelen die in de gevangenis aan zichzelf werken. Daarvoor moest ook Terlou zich kwetsbaar opstellen en dat maakte indruk op kijkers.

In Dokter Ruben reist Terlou, die ooit opgeleid werd tot arts, naar verschillende landen. Hij gaat op zoek naar allerlei hulpverleners, die niet alleen de kwaal, maar ook de ziekmakende omstandigheden zoals armoede, ongelijkheid, vervuiling en onveiligheid proberen te genezen.

Ruben Terlou kwetsbaar bij Amerikaanse gevangenen

De meeste criminelen wonen in Amerika. En daarom besloot Terlou af te reizen naar een gevangenis, waar zelfhulpgroepen elkaar helpen. Terlou mag alleen een kijkje nemen als hij zelf ook met de billen bloot gaat. De programmamaker gaat op zoek naar de mens achter de crimineel. Iets waar Royce de Vries gisteren bij Renze ook over sprak, naar aanleiding van de vriendschap tussen zijn vader en topcrimineel Cor van Hout.

De zelfhulpgroep bestaat uit grote criminele mannen vol tatoeages. Die onder toeziend oog van Terlou praten, huilen over hun moeder en elkaar in de armen vliegen. Ook Terlou zelf moet eraan geloven. Tegenover de zware jongens vertelt hij dat hij last heeft van zijn rusteloosheid en drang om constant te vertrekken. Iets waar hij ook mensen in zijn omgeving verdriet mee doet.

Gevangenen doen verhaal in Dokter Ruben

Terlou praat onder meer met gedetineerde James en zijn moeder. James zijn gewelddadige jeugd en de verslaving van zijn moeder komen aan bod. Maar ook het feit dat hij opgroeide in een misdaadfamilie wordt besproken. Tien jaar was toen hij voor het eerst cocaïne snoof en drugs dealde met zijn moeder.

James zit achter de tralies omdat hij overwoog iemand te vermoorden. Zijn criminele pad erfde James volgens Terlou van zijn moeder. Maar de gevangene nuanceert de conclusie van de televisiemaker.

Geen slachtoffer

„Het leven is niet eerlijk”, stelt James. „Anderen met net zo’n jeugd als ik, hebben andere keuzes gemaakt. Ik niet, ik koos het slechte pad. Ik ben een crimineel, ik verdien mijn celstraf. Om de samenleving te beschermen. Maar ik heb aan mezelf gewerkt en ben eraan toe om weer de samenleving in te gaan.” James benadrukt dat anderen over zijn lot beslissen. „Ik ben geen slachtoffer.”

Terlou is onder de indruk van de gevangenen, die eerlijk en kwetsbaar durven te zijn en niet hun jeugd of verleden de schuld geven. „Ik vraag me af hoe ik zou zijn geworden als ik was opgegroeid in dezelfde omstandigheden. Welke keuzes zou ik dan hebben gemaakt.”

Terlou moet bij de praatgroep alle gevangenen in de ogen kijken. Eén van de gevangenen raakt zelfs geïrriteerd door de houding van de programmamaker. Maar Terlou ontkomt niet aan de confrontaties. Hij moet de hele kring met delinquenten af, totdat zij het gevoel hebben dat het oké is.

Ontvoering van een vrouw

Ook Eldra, een ex-gedetineerde en ondersteuner bij de zelfhulpgroepen, doet zijn verhaal. Hij heeft een bendeverleden; drugs, wapens, beroving en zijn grootste misdaad is een ontvoering van een jonge vrouw. Dat laatste leverde hem levenslang op. Samen met een paar andere jongens zouden ze de vrouw beroven en vermoorden. Iets waar hij destijds weinig bij voelde. „Degen die ik toen was, bestaat nog steeds. Het is een kwestie van keuzes maken. Ik maak nu andere keuzes dan dat ik toen deed.”

De ontvoerde vrouw weet uiteindelijk te ontsnappen en redt daarmee volgens Eldra haar eigen leven, maar ook dat van hemzelf. Hoe hij weet dat hij nooit meer zo’n misdaad zou begaan? Eldra blijft zijn werkzaamheden verrichten bij de gevangenis. Want door hun emoties te uiten beschermen de delinquenten zichzelf en de maatschappij.

Al 17 jaar in de gevangenis

Ook gedetineerde Landon komt aan het woord, die worstelt met het feit dat hij al 17 jaar in de gevangenis zit en zijn kind niet ziet opgroeien. Zijn zoon Savior groeit op in een omgeving waar veel criminaliteit en bendegeweld is. Zijn moeder, opa en veel andere familieleden zaten ook in de gevangenis. En Saviors moeder vreest voor het lot van haar zoon.

Terlou wordt uiteindelijk opgevangen en gedragen door de gevangenen. „Ik had nooit gedacht dat ik deze groep criminelen zo zou kunnen vertrouwen. Ik ben erachter dat we allemaal met dezelfde soort problemen worstelen. Jeugd, vroege levenservaringen en hoe we zijn opgegroeid. En als we niet opletten, geven we de problemen door aan de volgende generaties.” Iets waar psychotherapeut Ilene Cohen eerder ook al voor waarschuwde.

Kijkers loven Ruben Terlou

Kijkers zijn onder de indruk van Terlou. Naast de interviews, prijst het kijkerspubliek zijn eigen kwetsbare rol. Ook blijkt volgens hen maar weer dat omstandigheden en bepaalde keuzes een hoop kunnen bepalen in een mensenleven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze eerste #DokterRuben vind ik intrigerend, spraakmakend, spannend en -voor slachtoffers- vermoedelijk ook controversieel. Maar het bevestigt voor mij de gedachte dat je leven sterk wordt bepaald door waar je wieg heeft gestaan en of ouders je liefdevol hebben groot gebracht. pic.twitter.com/reYPdbgxQi — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) October 15, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een bijzondere televisiemaker is Ruben Terlou toch. Totaal ander programma dan zijn China series, maar precies hetzelfde als het gaat om verhalen vertellen. Verbinding maken, luisteren, kijken en mensen écht laten zien. #DokterRuben https://t.co/EeCbrJddCO — jose duindam 🌱🌎 (@joseduindam) October 15, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

indrukwekkende start. 'Elkaar ontmoeten in de gevangenis zonder praten … stilte' #dokterruben pic.twitter.com/KQ51FkZ9KP — Hans Nijs (@NijsHans) October 15, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#dokterruben @RubenTerlou wat een geweldige reportage is er weer neergezet. Als er 1 het verdient om de televizierring te winnen is/was het @RubenTerlou wel. — Amber (@Deco72687353) October 15, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

(Terug)kijktip: Dokter Ruben 15-10 ned.1 Welke keuze maak je, goed of fout. Welke keus wordt voor jou gemaakt en wat is dat " goed of fout". Zeer indrukwekkend! @RubenTerlou #dokterruben pic.twitter.com/9e8B7XRsck — Gert van der Kroef (@GertvdKroef) October 15, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog nooit zo’n dicht op de huid docu gezien waarbij de maker @RubenTerlou zich zo kwetsbaar opstelt. #dokterruben #insidethecircle #vpro — André Beerda (@AndreBeerda) October 15, 2023

Je kijkt Dokter Ruben terug via NPO Start.

Reacties