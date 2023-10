Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mcdonald’s en Burger King hebben om deze reden rood en geel in hun logo’s

Zin in fastfood? Grote kans dat je dan bij McDonald’s of Burger King belandt. Beide ketens hebben enorm herkenbare logo’s en dat heeft voor een groot deel te maken met hun kleuren. Maar waarom zijn die logo’s eigenlijk rood en geel?

Als je denkt aan een grote, gele ‘M’ dan is het eerste waar je aan denkt McDonald’s. En ook de oranje-gele burger met de rode letters van Burger King kun je inmiddels dromen. Rood en geel zijn de kleuren die we met deze restaurants associëren. En daar is een hele goede reden voor.

Dit is waarom de logo’s van Burger King en McDonald’s rood en geel zijn

Burger King en McDonald’s hebben zulke herkenbare logo’s opgebouwd, dat het gek zou zijn als we ze nu in andere kleuren zien. Maar er speelt veel meer dan alleen merkidentiteit en herkenbaarheid. Kleuren hebben een grote impact op hoe we ons voelen. Zo geeft de kleur geel ons een ontspannen en gelukkig gevoel. Dat is nou net een emotie waar fastfoodketens zich graag mee associëren.

De echte schijnwerper is de kleur rood. Die kleur maakt ons mensen namelijk heel snel hongerig. Volgens onderzoek van de Universiteit van New Hampshire wekken rode logo’s daadwerkelijk je eetlust op. Door beide kleuren te combineren, heb je als bezoeker niet alleen zin om bij Burger King of McDonald’s te gaan eten, maar krijg je ook echt honger.

Het lijkt ook best op het eten

Al met al is het een kleurrijke psychologische cocktail die is ontworpen om je aandacht te trekken en je in de stemming te brengen voor fastfood. Bovendien lijken de rode en gele kleuren op de logo’s van Burger King en McDonald’s heel erg op de gerechten die ze serveren.

Fastfood kun je trouwens beter niet eten voordat je naar bed gaat. Het eten van een snelle, vette hap kan je nachtrust flink verstoren. Er zijn een paar andere gerechten die voor hetzelfde effect zorgen. Benieuwd welke? Metro’s collega’s van Want sommen ze voor je op in dit artikel.

Vorige Volgende

Reacties