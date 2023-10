Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Luuk (24): ‘Er zit 55.000 euro in de verbouwing’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 24-jarige Luuk, die vaak 80 à 90 uur per week werkt.

Beroep: zzp’er interieurbouw

Bruto maandinkomen: 4750 euro

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders, op 1 april sleutel van koopwoning ontvangen

Wat staat er op je spaarrekening?

„Op mijn privé-spaarrekening zo’n 8000 euro, in de reservepot voor het huis 5500 euro, wat ik samen met mijn vriendin heb gespaard, op onze gezamenlijke spaarrekening staat nog 22.5000 euro en dan heb ik nog een beleggingsrekening waar 7300 euro op staat.

Op 1 april hebben we de sleutel ontvangen van ons huis. Sindsdien heb ik in de verbouwing al 55.000 euro eigen geld gestopt.”

Wat vind je van die bedragen?

„Ik weet waar het geld vandaan komt. Ik werk 80 à 90 uur per week en ik heb er alles voor over om hard te werken. Ik ben heel blij dat het is gelukt om een huis te kopen dankzij het werk dat ik doe.

Voor mijn werk doe ik eigenlijk al het soort maatwerk dat je bij IKEA niet kunt krijgen, zeg maar. Kasten, interieur, exclusieve keukens. Groot en chique spul, helemaal afgestemd op het interieur.”

Hoe ben je begonnen met dit werk?

„Ik heb de meubelschool gedaan in Rotterdam. Daar moest ik alles leren over timmerwerk wat je in de praktijk helemaal niet meer tegenkomt. Tijdens die opleiding heb ik gezegd: je vindt mij nooit meer terug in het hout. In het begin van de coronatijd was ik klaar met school en was er weinig werk. Toen heb ik een stagebedrijf opgebeld en ben ik daar aan de slag gegaan als zzp’er voor 17,50 per uur.

Daarna ben ik voor mezelf begonnen en is het balletje gaan rollen. Ik vind het nu echt heel erg leuk, ook dat ik alles kan bepalen en geen dag hetzelfde is. Dat maakt mijn werk leuk en daardoor vind ik het ook niet erg om 80 uur in een week te werken.

In sommige gevallen is zondag voor mij ook een werkdag. Doordat ik eigenlijk geen stress in mijn werk ervaar, kom ik nooit oververmoeid thuis. Eigenlijk ben ik dagenlang betaald aan het hobby’en. Daarom heb ik daarnaast weinig rust nodig. Ik ben me ervan bewust hoe fijn dat is.”

Hoe is het gelukt om geld te sparen?

„Sparen deed ik altijd al. Mijn ouders vonden sparen ook belangrijk, dus als ik voor mijn verjaardag bijvoorbeeld geld kreeg, dan mocht ik daar wel iets van kopen, maar de rest ging in de spaarpot. Een impulsieve koper ben ik nooit geweest en ik ben jong gaan werken.

Thuis heb ik het altijd goed gehad, dus ik hoefde niet uit huis. Het leven werd in die zin voor mij betaald, dus daardoor kon ik natuurlijk ook meer sparen. Huren vind ik weggegooid geld. Dankzij de thuissituatie heb ik dat nooit hoeven doen.”

Je hebt de koopwoningmarkt betreden. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

„Als je er echt voor gaat, dan kan het. En misschien niet bij iedereen, maar ook niet iedereen heeft de drive en energie die ik bijvoorbeeld wel heb. April is de laatste keer geweest dat ik op een zondag niet óf aan het werk was, óf aan het verbouwen was in ons eigen huis.

Mensen zien vaak de schone schijn van Instagram, maar in realiteit is het keihard werken. Ik had bijvoorbeeld drie boekjaren nodig voor de hypotheek, maar ik had er eigenlijk maar 2,5 omdat ik het eerste jaar nog als zzp’er voor een baas werkte voor 17,50 euro per uur. Met die 2,5 jaar hebben we toch een hypotheek van 290.000 euro weten te krijgen. Mijn vriendin en ik zijn 5 jaar samen en zij werkt ook fulltime.

Daarnaast doe ik nu de hele verbouwing zelf; van beton storten tot de uitbouw en het metselwerk. Dat scheelt een hele hoop geld. Daardoor blijft er natuurlijk minder tijd over om voor anderen opdrachten te doen, maar hier leer ik ook superveel van. Behalve de elektra en de leidingen heb ik alles zelf gedaan. Alleen nog het schilderwerk, de keuken en de bijkeuken en dan kunnen we intrekken.”

Hoe veel spaar je per maand?

„Ik leef niet heel krenterig, maar ook niet heel ruim. Hier bij de Jumbo staat altijd een krat brood van gisteren, dat smaakt voor mij net zo lekker als een vers brood. En uiteten of naar de bios gaan, doe ik misschien één keer per maand. Ik geef niet meer uit dan nodig.

Daarnaast heb ik eigenlijk altijd mijn werkkleding aan, dus meer dan één set nette schoenen en een paar polo’s heb ik niet nodig. Bovendien, als ik iets koop, koop ik dat van goede kwaliteit dus dan kan het ook jaren mee.

Maandelijks kan ik altijd wel 1000 tot 2000 euro sparen. Dat doe ik niet per se op een vast moment of iets, omdat het geld bij mij ook altijd op verschillende momenten binnenkomt.”

Wat is je beste financiële tip voor anderen?

„Volhouden en ergens volle bak voor gaat. Als je er echt voor gaat, dan is er heel veel mogelijk. Hard werken wordt nog altijd beloond, dat geloof ik echt.”

