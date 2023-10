Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers van Het Perfecte Plaatje verbazen zich over sloopgrage BN’ers

Kijkers van Het Perfecte Plaatje zagen gisteravond het ene na het andere vakantiehuisje omgetoverd worden tot ravage. De eerste opdracht voor de deelnemende BN’ers was een typische telsell-foto te maken en daar bleef weinig bij heel. „Die BN’ers slopen werkelijk alles”, reageert een kijker.

Acht weken lang nemen BN’ers het tegen elkaar op in het achtste seizoen van Het Perfecte Plaatje. Welke amateurfotograaf zich in die weken ontpopt tot waar natuurtalent, wint het programma. Vorig seizoen mocht Leonie ter Braak de winnaarstitel op haar naam schrijven.

Alles uit de kast bij Het Perfecte Plaatje

Om ook zover te komen, halen de BN-ers uit het nieuwe seizoen werkelijk alles uit de kast, zo bleek gisteravond al tijdens de eerste aflevering. De opdracht is een blooperfoto te maken voor een telsell-reclame, waarin het product uit de reclame alle problemen oplost.

Op het vakantiepark lijkt een bom ontploft te zijn na de shoots van Het Perfecte Plaatje. Zo maken ze smoothies zónder blenderdeksel, snijden ze een trampoline aan stukken, vliegt de chips en confetti door de kamer en wieken ze de tuin met grof geweld kort.

Binnen barbecueën

Eén van de huisjes staat zelfs bijna in lichterlaaie, als Frans Duijts Loes Haverkort achter de barbecue op de foto wil zetten. Kleine sidenote: hij steekt de barbecue aan ín de vakantiewoning. Bovendien staat de wind zo dat de rook naar binnen wordt geblazen. Binnen de kortste keren staat het hele huisje blauw van de rook.

Kijkers zagen veelal verbijsterd toe hoe de BN’ers het nette vakantiepark in Het Perfecte Plaatje slachtoffer maakten van hun nogal wilde en creatieve uitspattingen. „Die BN’ers slopen werkelijk alles tijdens de eerste shoot. Niks is meer veilig in en om de huisjes”, zegt iemand op X. „Wordt dat park gesloopt of zo? Wat een teringbende maken die BN’ers ervan”, zegt een ander.

Gedrag valt niet in de smaak

Bij veel kijkers valt het gedrag van de BN’ers in Het Perfecte Plaatje niet in de smaak, zo blijkt: „Niet leuk, al die vernielingen”, post iemand. En een ander zegt zelfs weg te zappen: „Ik erger me kapot. Ik stop met kijken naar dat stelletje vandalen. Nog nooit zo waardeloos geweest.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom moet alles kapot . #hetperfecteplaatje — 👣👣 Gertiena wandelt 👣👣 (@gertientje) October 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#hetperfecteplaatje heeft kennelijk heel veel budget. Een trampoline kapot snijden, een boompje aan gort en een bbq in de kamer. Kan het ook ff normaal. — Vera Freeke🌈 (@VAFreeke) October 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#hetperfecteplaatje het zal wel vergoed worden maar doe niet net of het normaal is dat je andermans spullen vernield. — leniehuizing (@leniedoornkamp) October 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#HetPerfectePlaatje zo ga je dus om met spullen van een ander. Jammer zo een slecht voorbeeld. — Frits Sparnaaij (@CommentaryNL) October 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oookeeee, we snijden en gloednieuwe trampoline aan flarden voor een foto…….. ik vind daar wat van. #hetperfecteplaatje — Karin (@Karin76652922) October 4, 2023

De eerste aflevering van Het Perfecte Plaatje is hier terug te zien.

Reacties