Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Europees Parlement vindt het prima als Wopke Hoekstra Eurocommissaris wordt

Zoals verwacht gaat het Europees Parlement akkoord met de benoeming van Wopke Hoekstra in de Europese Commissie. Gistermiddag was al zo goed als duidelijk dat dat zou gebeuren, nu is de stemming achter de rug en is het nieuws bevestigd.

279 parlementariërs waren voor, 173 tegen. 33 leden hebben helemaal niet gestemd. Slowaak Maroš Šefčovič stelde zich ook kandidaat, ook hij kon rekenen op genoeg steun.

Eind augustus waren er nog bakken kritiek toen Hoekstra als kandidaat-Eurocommissaris naar voren geschoven werd.

Wopke Hoekstra krijgt goedkeuring als Eurocommissaris

Wie er voor Hoekstra’s kandidatuur stemde en wie tegen, wordt niet bekend. Het ging namelijk om een geheime stemming, waarbij commissarissen anoniem hun stem uitbrengen. Wel gingen aan de stemming een urenlange ondervraging en de beantwoording van schriftelijke vragen vooraf, waarin Hoekstra werd doorgelicht door volksvertegenwoordigers. Daarna bleek al dat hij op steun kon rekenen.

Vooraf hadden CDA, VVD en GroenLinks steun voor Hoekstra aangekondigd. PvdA, SGP, de voormalige JA21’ers en de Partij voor de Dieren verklaarden zich tegen. PvdA’er Mohammed Chahim was een uitzondering. Hij steunde de kandidatuur van Hoekstra op het laatste moment alsnog omdat hij als vicevoorzitter van de S&D-groep de partijlijn wilde volgen, schreef hij op X.

Plannen in Europees Parlement

Gisteren reikte Hoekstra met name linkse kritische Europarlementariërs verder de hand. Hij beloofde onder meer openbaar te maken voor wie hij in het verleden als consultant heeft gewerkt. Linkse Europarlementariërs willen onder meer nagaan of Hoekstra, die ooit tweeënhalf jaar voor Shell werkte, niet al te nauw verbonden was met Big Oil. Ze vinden het nog steeds moeilijk te geloven dat de voormalige CDA-leider zich heeft ontpopt als hartstochtelijk voorvechter van een ambitieus klimaatbeleid.

In zijn tijd bij het Europees Parlement wil Hoekstra de EU-landen aansporen om subsidies en andere voordelen voor fossiele energie af te schaffen. Hij gaat extra letten op hun plannen om dat te bewerkstelligen en hen ook aanbevelingen doen.

Eerder zegde hij al toe dat hij bij het stellen van een Europees klimaatdoel voor 2040 de wetenschappers wil volgen die aandringen op een versnelling. Hij wil daarbij zelfs kijken naar de mogelijkheid om al in dat jaar helemaal klimaatneutraal te worden, schrijft hij. En of Europeanen daarvoor bijvoorbeeld misschien minder vlees moeten eten.

Reacties