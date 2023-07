Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers verdeeld over ontknoping Perfecte Plaatje: ‘Bijzondere uitslag’

Acht weken lang namen hobbyfotografen het tegen elkaar op in de strijd om het perfecte plaatje, maar nu zit hun avontuur in Zuid-Afrika erop. Er kan natuurlijk maar één de winnaar zijn in de finale van Het Perfecte Plaatje Op Reis en dat is Leonie ter Braak. Maar menig kijker thuis is verdeeld over die uitslag.

Tijdens de laatste aflevering van Het Perfecte Plaatje Op Reis waren finalisten Rick Brandsteder en Leonie ter Braak behoorlijk aan elkaar gewaagd. Na de eerste opdracht, het maken van een portret van een markante Zuid-Afrikaan, staat Rick zelfs bovenaan. Hij portretteert een man die een moeilijk leven heeft gehad, iets wat veel emoties losmaakt. Zelf zat Brandsteder enkele tijd in een afkickkliniek om van zijn alcoholverslaving af te komen. „Als ik niet de mogelijkheid had gehad of als ik zelf niet sterk genoeg was geweest om in te grijpen, dan had ik er misschien ook zo bijgelopen”, vertelt hij.

Leonie ter Braak weet de goede prestaties van Brandsteder tijdens de tweede opdracht te overtreffen. Met haar zelfportret weet ze maar liefst een 9,1 te halen. „Deze foto zien we zo hangen in een kunstgalerij. Waar kunnen we deze foto bestellen?”, aldus de jury.

Oog in oog met een cheeta

Het zelfportret levert Ter Braak een voorsprong van 0,1 punt op, met een bloedspannende laatste opdracht tot gevolg. Niet alleen omdat de finalisten nek-aan-nek gaan, maar ook omdat Ter Braak bij het maken van een drieluik tijdens een safarishoot oog in oog komt te staan met een cheeta. Ze vindt het behoorlijk spannend en tot overmaat van ramp blijkt haar geheugenkaart ook nog eens vol te zijn. „Maar het maakt niet uit, want ik heb ‘m hoor”, aldus een opgeluchte Ter Braak.

En ook Brandsteder gaat het voor de wind tijdens de laatste shoot. Tijdens de safari komt hij onder andere een neushoorn met haar jong tegen. „Echt prachtig.” Maar Het Perfecte Plaatje Op Reis kan maar door één finalist gewonnen worden. Het is uiteindelijk Ter Braak die de jury weet te overtuigen met haar safarishoot. „Voor het eerst heb ik iets gewonnen in mijn leven!”, roept ze dolblij. Ze krijgt binnenkort een expositie in Museum Hilversum.

Kijkers verdeeld over uitslag Perfecte Plaatje

Hoewel het voor de jury duidelijk was wie de winnaar van Het Perfecte Plaatje is, zijn kijkers verdeeld. „Rick was voor mij de winnaar. Leonie heeft zich niet aan de opdracht gehouden”, twittert een kijker. „Rick is voor mij de winnaar. Het eindresultaat van de laatste opdracht maakte Rick duidelijk de winnaar”, vindt een ander. Weer een andere kijker noemt hem het ‘Perfecte Plaatje’. „Bijzondere uitslag.”



Leonie vond ik erg goed, maar Rick was het perfecte plaatje! Hield zich wel aan de opdracht maar verliest toch. Bijzondere uitslag. #hetperfecteplaatje — Tante Truus (@tantetruus70) June 28, 2023



Rick was voor mij de winnaar. Leonie heeft zich niet aan de opdracht gehouden. #nieteerlijk #hetperfecteplaatje — NicoleBeckersAlberts (@Surdientje) June 28, 2023

Maar er zijn ook veel kijkers die vinden dat Ter Braak er terecht met de winst vandoor gaat. „Leonie had in de finale de beste foto’s. Sowieso waren beiden enorm goed, maar ze verdient de winst”, schrijft iemand op Twitter. Een ander schrijft: „Leonie ter Braak heeft ons keer op keer versteld doen staan met haar fotografische meesterwerken. Haar unieke visie en creativiteit hebben haar de overwinning opgeleverd. Een ware inspiratie!”



Leonie ter Braak heeft ons keer op keer versteld doen staan met haar fotografische meesterwerken. Haar unieke visie en creativiteit hebben haar de overwinning opgeleverd. Een ware inspiratie! 📸✨ Gefeliciteerd 💘#HetPerfectePlaatje #HPP@leonieterbraak #Renze pic.twitter.com/PgfyPS60z4 — Robin Draastens (@RobinDraastens) June 28, 2023



