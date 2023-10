Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gelijkenissen gespot tussen kandidaten in First Dates: ‘De twee zusjes gaan daten’

In elke aflevering van eerste-date-programma First Dates kan er gerekend worden op goede matches, maar ook op ongemakkelijke etentjes. In de aflevering van gisteren vielen vooral gelijkenissen op voor kijkers.

Soms worden dates in de maling genomen, en de andere keer zijn kijkers maar al te verbaasd over een kandidaat. Deze keer werden er gelijkenissen gespot en werd er hier en daar flink geërgerd aan sommige dates.

First Dates

Zo mocht de 23-jarige Romano die het „enorm duur vind om nerd te zijn” op date met de 19-jarige Lea die met een opmerkelijke accessoire het restaurant binnen komt lopen. Lea draagt een ‘eendentas’. Ze vindt de beesten leuk vanwege hun „kraaloogjes en hun knuffeligheid”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben je 12 ofzo!! Deze generatie is toch niets waard #firstdates pic.twitter.com/MXr1PSEgue — 🦩Pauly 🦩paulyghiry.bsky.social (@PaulyGhiry) October 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stel je voor: je staat in een lift met Romano en er ontstaat een storing. #firstdates — Mark van Berlo (@mark_vanberlo) October 13, 2023

Dat belooft wat

Het volgende stel valt op voor kijkers. Marjan mag op date met Huub, die „wel eens met vrouwen op date is geweest, maar er is verder nooit wat spannends gebeurd”. Dat belooft wat, voorspellen First Dates-kijkers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Daar sluit ik me bij aan’

De date verloopt echter niet zo fortuinlijk. Kijkers zien de match toch niet zitten. Uiteindelijk zien ze ook beiden de klik niet zitten. „Daar sluit ik me volledig bij aan”, is de reactie van Marjan op het vonnis van Huub.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kom aanlopen en hij maakt mij helemaal niet blij 😂😂#FirstDates pic.twitter.com/5ucOMDFThH — ItaliëLover🇮🇪 (@Madammeke5) October 13, 2023

‘Verloren zus?’

Ondertussen is er bij Romano en Lea „chaos” ontstaan. „Hij is wel chaotisch, merkte ik. Ik kwam er soms moeilijk tussen”, vertelt Lea lachend. Het viel kijkers ook op. Romano vraagt of ze na de date nog iets te doen heeft. „Ik ga zo naar huis. Maar het lijkt me wel leuk om nog een keer af te spreken.”

Dan is het de beurt aan Enna en Skylar die het restaurant mogen betreden. Maar is dit nou dezelfde persoon die twee keer binnen komt wandelen? Kijkers moeten in hun ogen wrijven want de dames lijken wel heel erg op elkaar. „Verloren zus?” Vraagt iemand zich af op X.

Moeilijke eter

Skylar blijkt een moeilijke eter te zijn. „Ik eet geen vis, en ook geen vlees”, zegt ze. Is de vegetarische optie dan wat? „Ik lust geen aubergine en ook geen paprika”, wat natuurlijk in het gerecht zit.

De ‘verloren zusjes’ vonden het erg gezellig met elkaar bij First Dates, „maar ik denk niet dat er een tweede date in zit”, aldus Enna. Daar is Skylar het mee eens.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh ik dacht dat ze 2x binnen kwam 😳 verloren zus? #FirstDates — Tintijaaah🌷 (@tintijaaah) October 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"We hebben bijna hetzelfde haar.." Nou nog sterker, voor mij zien ze er helemaal hetzelfde uit!! 😅🤣🤣 #FirstDates pic.twitter.com/VElajKtssV — Tintijaaah🌷 (@tintijaaah) October 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

de 2 zusjes gaan daten #firstdates — Jolin  👑 🏟️ (@macbethertje) October 13, 2023

Klik tussen Dito en Evie

De favorieten deze aflevering zijn echter Dito en Evie, die klikken op het gebied van muziek. Dito is in opleiding tot muziekdocent en Evie speelt piano en gitaar. Ze klikken ook op het gebied van zuipvakanties. „Het enige wat wij hebben gezien is de bodem van een fles”, deelt Dito over zijn zomervakantie. Afsluitend zijn ze beiden benieuwd „of er meer in zit”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Evie is leuk #firstdates — Anita de Beer (@AnitadeBeer2) October 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

First Dates terugkijken kan via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties