Slapen met het raam open of met het raam dicht? Dit is het antwoord

Moet je nu slapen met het raam open of je ogen sluiten met het raam dicht? Niets ‘moet’ natuurlijk, maar misschien heb je je die vraag weleens gesteld. Vat je nou een koutje als je het raam bij het slapen op een kiertje laat staan?

Er zijn natuurlijk tal van vragen over slapen. Wat is de beste tijd om te gaan slapen?, is er zo eentje. En ‘s avonds je draai niet kunnen vinden, maar ‘s morgens toch extreem wakker liggen, hoe kan dat? Nog zo’n vraag. En moet je elke dag je bed opmaken? Tja slapen, ook Metro grijpt er regelmatig over naar de pen.

Slapen met het raam open?

De website over gezondheid Gezond.nu ging dit weekend eens in op ‘team raam open’ en ‘team raam dicht’. De titel raadpleegde een aantal experts om tot het antwoord op de vraag ‘wat is nou beter, slapen met het raam open of met het raam dicht?’ te komen.



Raam open tegen griep?

Je zou bijna zeggen: houd je raam maar dicht als je tegen griep aan zit. Een koutje vatten maakt de boel vast erger. Die vlieger gaat niet op. Je krijgt van kou namelijk geen griep, dat loop je op door een griepvirus. Gezond.nu: „Door met het raam open te slapen, zorg je ervoor dat ziektekiemen makkelijker naar buiten worden gezogen.”

Goed slapen met het raam open?

In een koele slaapkamer – een temperatuur tussen de 15 en 19 graden – val je sneller in slaap en slaap je beter en dieper, stelt de gezondheidssite. Slaapprofessor Eus van Someren vertelt: „De temperatuur in je slaapkamer is belangrijk, maar het is vooral aan te raden om op zoek te gaan naar wat voor jou comfortabel is. Dan is de kans op rustig en goed slapen het grootst. Word je bij een open raam continu wakker door verkeerslawaai of omdat je je onveilig voelt, dan kun je het raam beter sluiten. Krijg je het juist benauwd of warm van een gesloten raam, laat het raam dan open.” Zelf even uitzoeken dus…

Slapen en gelijk frisse lucht?

Slapen met het raam open is sowieso goed voor frisse lucht. Zoals hierboven al beschreven, verdwijnen ziektekiemen zo eerder uit je slaapkamer. Gezond.nu meldt dat een open raam tijdens het slapen ook helpt tegen luchtverontreiniging.

Jelle Laverge van de Univisiteit van Gent: „Slaapkamers zijn de slechtst geventileerde ruimtes in woningen: je bent hier met relatief veel op een beperkte ruimte en de binnendeuren zijn dikwijls gesloten. In een slaapkamer ontstaan heel hoge concentraties van afvalstoffen van mensen, zoals CO2, en chemische stoffen die worden uitgestoten door bouwmaterialen, meubelplaat en behandeld textiel.”

Even luchten

Vind je de nacht doorbrengen met open raam niet plezierig, zet dan elke morgen de ramen van je slaapkamer een minuut of tien wijd open. Remon Jonker, milieu- en gezondheidsspecialist van GGD Amsterdam, verwijst daarbij het probleem luchtvervuiling naar het rijk der fabelen. „De binnenlucht is namelijk bijna altijd vuiler dan de buitenlucht.”

Slaap lekker!

