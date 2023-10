Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Mark (37): ‘Van 20K schuld, naar 20K spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 37-jarige Mark, die na roerige tijden van schulden en rechtszaken het leven op de rit heeft.

Beroep: beveiliger AZC

Netto inkomen: 2200 à 2300 euro

Woonsituatie: huurappartement (545 euro inclusief water)

De Spaarrekening van Mark

Wat staat er op je spaarrekening?

„19.964 euro. Daarnaast staat er nog een paar duizend euro op de hoofdrekening.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Zo’n 10 tot 15 jaar geleden had ik zware schulden. Dat wil ik nooit meer. In de jaren daarna had ik geen stabiel werk, dus dat was de eerste hobbel om te overwinnen. Het was belangrijk om een fatsoenlijke boterham te gaan verdienen, zodat ik vanuit daar een buffer kon gaan opbouwen. Ik wilde mijn eigen broek kunnen ophouden.

Dit jaar had ik mezelf als doel gesteld om 20.000 euro op de spaarrekening te hebben, dat doel is in zicht. Waarschijnlijk ga ik daar zelfs ruimschoots overheen.”

Hoe zat het met die schulden?

„De totale schuld ging richting de 20.000 euro. Gelukkig heb ik dat uiteindelijk met hulp van familie kunnen oplossen; zij hebben een deel voorgeschoten. Mijn stiefvader is accountant, dat heeft ook geholpen.”

„Doordat het werd opgelost met de schulden, was de druk voor mij wat van de ketel. Binnen een paar jaar tijd heb ik alle schulden kunnen afbetalen. Ik heb wel lang het ene gat met het andere moeten dichten. Achteraf was de schuldsanering misschien beter geweest, maar nu heb ik in ieder geval geen sterretje achter mijn naam.”

Heb je lessen getrokken uit die periode?

„Ja, ik heb daar zeker een levensles uitgetrokken. Ik begaf me in slechte kringen. Zo’n periode draag je met je mee.

Ik zat in een bedrijf en dat ging failliet. Op de achtergrond speelden er allerlei dingen en dat was niet met het meest zuivere volk. Uiteindelijk hebben er ook verschillende rechtszaken gelopen waar jarenlange procedures uit voort zijn gekomen. Ik ben grotendeels vrijgesproken en heb mijn deel afbetaald. Daarna wilde ik schoon schip maken.”

Hoe heb je dat gedaan?

„Ik ben met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik ben heel veel inspiratievideo’s gaan kijken van bijvoorbeeld Tyrese Gibson. De drie mensen die het dichtst bij je staan, zijn bepalend voor hoe je leven verloopt. Begeef je je in een minder milieu? Dan is de kans dat je daar zelf in verzandt ook groter.

Ik ben kritisch gaan kijken naar de mensen om mij heen en focus me op het positieve. Ik wil mijn weg omhoog werken en positief in het leven staan. Dat was niet makkelijk. Ik heb mijn fouten moeten erkennen en ik had het niet breed, maar stukje bij beetje is het gelukt om geld apart te zetten.”

Hanteer je een bepaalde spaarstrategie?

„Jaarlijks stel ik een doel. En elke maand zet ik minimaal 500 euro apart. Meer mag altijd, minder niet. Toen ik minder salaris kreeg, ging dat lastiger, maar nu gaat het goed.

Ik ben niet te beroerd om voor het salaris te werken. Er zijn tijden waarin ik 160 tot 180 uur per vier weken draaide. Nu zijn de zaken wat beter op orde en heb ik duidelijke doelen voor ogen. Het liefst wil ik op de lange termijn naar een stukje financiële onafhankelijkheid toewerken. Dat doel komt steeds meer in zicht: dat geeft voldoening en energie.”

Zijn er dingen waar je meer geld aan uitgeeft, dan je eigenlijk zou willen?

„Nee, ik ga daar nu redelijk bewust mee om en ik probeer niet te veel onbewuste uitgaven te doen. Eerder deed ik dat wel wat meer, maar dat kost veel geld. Gelukkig stond ik weer snel met beide benen op de grond. Tegelijkertijd ben ik ook niet te beroerd om af en toe een keer mee uiteten te gaan, maar ik geef niet honderden euro’s per maand uit aan etentjes.

Daarnaast ben ik ook heel prijsbewust. Als ik iets wil aanschaffen, dan ga ik altijd eerst na of ik dat product ergens anders goedkoper kan krijgen. Ik ga voor de kortingen. Periodes dat het financieel slecht ging, zijn daarin een goede raadgever geweest. Sindsdien ga ik veel kritischer om met geld.”

Wat is je beste financiële tip voor anderen?

„Kijk kritisch naar je leven en de mensen waarmee je je omringt. En achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten. Als ik alles wat ik nu weet, 20 jaar geleden had geweten, dan was ik drie keer zo ver geweest. Stappen die je aan de start van je volwassen leven zet, zijn best bepalend. Ik was vrij kwetsbaar, maar alsnog heb ik door de jaren heen van mij af leren bijten. Je moet uiteindelijk kritisch willen en kunnen zijn.”

