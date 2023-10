Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Emotionele exits in Boer Zoekt Vrouw: ‘Heb me nog nooit zo vergist, ik dacht dat het wederzijds was’

Het was gisteravond bijltjesdag in Boer Zoekt Vrouw. De boeren en boerinnen moesten voor het eerst afscheid nemen van één van hun logees. Hierdoor liepen de emoties hoog op.

Vooral bij oud-koeienboer Piet (63), die in Duitsland akkerbouwer is, was het afscheid heftig.

Emotioneel afscheid in Boer Zoekt Vrouw

Eugenie deelt vooraf met presentatrice Yvon Jaspers dat ze het ‘hartstikke fijn’ vindt bij Piet. Ze weet al helemaal zeker dat hij haar man is. „Het voelt zo goed. Op allerlei gebieden klopt het. Het klopt als een bus.” Als hij haar aankijkt, dan voelt ze dat hij haar blijdschap weerspiegelt. „Hij heeft een schittering in zijn ogen.” Piet weet volgens Eugenie nog niet hoe ze zich voelt. „Maar ik denk dat hij het ook voelt.”

Bij het keuzemoment komt de verliefde Eugenie van een koude kermis thuis. Piet vindt het duidelijk heel erg moeilijk om te zeggen, maar geeft dan toch het verlossende woord: het avontuur stopt voor Eugenie. „Ik denk dat wij toch te verschillend zijn. Ik zoek iemand die wat meer rust uitstraalt. Sorry.”

„Ik heb me nog nooit zo vergist in mijn gevoel”, reageert Eugenie. „Echt nog nooit. Voor het gevoel zat het zo goed.” Dat zat het niet, zegt Piet nog maar even. „We gaan je koffer pakken”, maakt Jaspers een einde aan de ongemakkelijkheid. Als ze weg zijn, zegt Piet tegen de andere kandidaten het rot te vinden. „Omdat zij het wel voelde en dat gevoel kan ik niet bevestigen.”

‘Begrijp niet dat ik me zo vergist heb’

Binnen peilt Jaspers hoe het gaat met Eugenie. „Nee, het gaat helemaal niet. Ik snap gewoon niet hoe ik me zo vergist kon hebben in mijn gevoel. Ik had zo de hele tijd het gevoel dat het wederzijds was.”

Bij het afscheid wordt Eugenie emotioneel. „Ik wil alleen maar zeggen dat ik hoop dat je echt gelukkig wordt. Ik begrijp niet dat ik me zo vergist heb. Ik dacht werkelijk… Ik ben al die weken stapelverliefd geweest. Ik heb niet kunnen slapen, niet kunnen eten. Ik was stapelverliefd. En ik dacht dat het wederzijds was.” „Ja, sorry”, stamelt Piet. „Gaat goed komen.”

Ook heftig bij andere boeren en boerinnen

Ook bij de andere boeren en boerinnen gebeurde er veel. Akkerbouwer Richard (32), die in Slowakije werkt, verbaasde veel kijkers met zijn keuze. Marlies leek de enige die echt gevoelens voor hem heeft, maar wordt toch naar huis gestuurd. „Je bent een schat van een mens, alleen ik denk dat wij samen beste vrienden kunnen zijn voor de rest van het leven”, krijgt ze te horen. Dat doet pijn, want dat is iets wat ze vaker hoort.

Bij de 23-jarige paardenfokker en melkveehouder Bernice uit Zweden ging het afscheid zeker niet zonder slag of stoot. Eerder maakten kijkers zich al zorgen over haar, omdat het lijkt alsof ze het allemaal doodeng vindt. De verlegen Friezin had deze keer grootste moeite om te kiezen. Huilend belt ze haar moeder op, die zich naar de boerderij haast. „Je moet echt je gevoel laten spreken”, adviseert ze. Dat lijkt te helpen en Bernice weet toch een keuze te maken: Yorick moet zijn koffer pakken.

Je kunt Boer Zoekt Vrouw terugkijken via NPO Start.

