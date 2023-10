Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Beste Zangers krijgen geen genoeg van Nederlands zingende Duncan Laurence: ‘Buitencategorie!’

Zijn deelname aan Beste Zangers leverde hem in eerste instantie aardig wat kritiek op, maar kijkers lijken Duncan Laurence nu toch echt in de armen te hebben gesloten. Week na week blaast de songfestival-winnaar kijkers en deelnemers omver met zijn optredens en gisteravond was geen uitzondering. Voor het eerst bracht hij een nummer in het Nederlands ten gehore. „Duncan is buitencategorie!”

Dit jaar doen Douwe Bob, Nick Schilder, Marco Bakker, Numidia, Duncan Laurence, MEAU en Mell mee aan kijkcijferhit Beste Zangers. MEAU stond tijdens de aflevering van gisteren centraal en dat betekende dat de andere artiesten haar liedjes of nummers met een speciale betekenis voor haar ten gehore brachten.

Duncan zong het nummer Als Geen Ander, dat MEAU samen met actrice en zangeres Bente schreef en deed dat tot enthousiasme van veel kijkers gewoon in het Nederlands.

Voor het eerst Nederlands liedje op TV

Spannend vindt de songfestival-winnaar het wel: „Het is de eerste keer dat ik op TV een liedje in het Nederlands ga zingen”, zegt Duncan bijna verlegen. Maar presentator Jan Smit heeft er het volste vertrouwen in. „Dit kun je als geen ander!”, grapt hij.

En dat bleek tijdens de uitzending van Beste Zangers dan ook. Duncan blaast zijn collega’s en vooral MEAU omver met zijn emotionele optreden. „Het voelde echt alsof hij het naar mij toe zong. Echt prachtig gezongen”, aldus de zangeres.

Ook Duncan zelf voelde de verbinding met MEAU. „Ik voelde tijdens het zingen zo’n enorme connectie met MEAU en dat was zo mooi om te voelen omdat ik ook écht de tekst naar haar kon zingen. Het was heel bijzonder”, vertelt hij na afloop.

Kijkers Beste Zangers willen vaker Nederlands

Kijkers van Beste Zangers zijn dan ook diep onder indruk zijn optreden en roepen Duncan op om vaker in het Nederlands te zingen. „Duncan in het Nederlands is echt zo bijzonder, zo mooi. Ik wil dit echt vaker horen en ben blij dat ik dit op Spotify kan gaan luisteren”, schrijft een kijker op X. „Duncan blijft me elke week meer verbazen, maar wauw, dit nummer! Van mij mag hij echt vaker in het Nederlands zingen”, merkt een ander op. „Duncan is buitencategorie!”, aldus nog een kijker op X.



Na al dat gezeur en gezeik om Duncan Laurence bewijst hij maar even hoe goed hij is, ook in het Nederlands.

Zullen we dan nu deze man gewoon weer even normaal gaan behandelen. Een talent als hem moeten we koesteren en mogen we trots op zijn. #BesteZangers pic.twitter.com/Uwtb2CXj9n — Jessica is Wild (@jessicaiswild) October 7, 2023



Duncan mag heus wel vaker in het Nederlands zingen hoor! #bestezangers pic.twitter.com/jggWgeUEtg — Linda (@Lintweetsagogo) October 7, 2023



Als Geen Ander!!!! Inderdaad, Duncan is buitencategorie🎶🎤❤ #BesteZangers — Annet ❤ Skyboy🚀🎶 (@Annet76700175) October 7, 2023

