Inbreker rent tijdens vlucht tegen boom en raakt bewusteloos

De politie in Oostzaan heeft vannacht een opvallende aanhouding verricht. Een inbreker liep daar tegen de lamp, of beter gezegd: tegen een boom, toen hij probeerde in te breken in een medisch centrum. Tijdens zijn vlucht voor de politie rende de inbreker tegen een boom aan en raakte bewusteloos.

Een getuige had midden in de nacht lawaai gehoord bij een medisch centrum aan het Zuideinde in Oostzaan en besloot de politie te waarschuwen. Agenten die op de melding afgingen, zagen niet veel later een inbreker vanuit het medisch centrum in de richting van de bosjes rennen en zetten de achtervolging in.

Achtervolging duurde niet lang

Echt lang heeft die achtervolging echter niet geduurd want even verder op troffen agenten de man bewusteloos aan. „Hij was tijdens de vlucht kennelijk tegen een boom gerend”, aldus de politie. Enige tijd later kwam de man weer bij en na gecontroleerd te zijn voor het opgeroepen ambulancepersoneel, kon hij worden aangehouden.

Andere politie-eenheden troffen na een zoektocht, waarbij een politiehond en een helikopter werd ingezet, nog drie mannen aan. Zij stonden op het dak van het medisch centrum en hadden inbraakwerktuigen bij zich.

Inbrekers hadden het mogelijk gemunt op voorraad medicijnen

Vermoedelijk hadden de inbrekers het gemunt op de voorraad medicijnen. Alle vier de inbrekers zijn aangehouden en de inbraakwerktuigen zijn in beslag genomen. Het gaat om mannen tussen de 23 en 32 jaar. Geen van hen staat in Nederland ingeschreven.

Te voet ontkomen aan de politie is zelfs als je niet tegen een boom aanrent erg lastig. Agenten in spe worden tijdens de opleiding namelijk onderworpen aan een zware sporttest. Kans is dus groot dat de conditie van de meeste agenten een stuk beter is dan die van inbrekers.

