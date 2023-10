Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Clash bij Humberto over kandidaat-Kamerlid BBB die haatzaaiende tweets verstuurde: ‘Moet ik nu medelijden hebben?’

‘Nazibitch’, ‘pharmahoer’ en ‘kindermishandelaar’, slechts enkele woorden die kandidaat-Kamerlid voor de BBB Jasper Rekers tweette over politici. Bij Humberto worden zijn tweets en het onderzoek naar hem besproken, maar dat leidt tot een clash tussen Özcan Aykol, die ook aan tafel zit, en parlementair journalist Elodie Verweij.

Verweij sprak voor de uitzending met Rekers. Hij staat op plek dertien op de lijst van de partij van Caroline van der Plas (die volgens sommigen bij het eerste verkiezingsdebat ‘afwezig’ was), maar heeft zich wel teruggetrokken. De lijst kan echter niet meer aangepast worden, dus hij blijft kandidaat-Kamerlid. Maar mocht hij worden verkozen, dan neemt hij geen zetel in, heeft hij laten weten.

Özcan Aykol bij Humberto: ‘Wat zeg je nou?’

Naast allerlei scheldwoorden en beschuldigingen, tweette Reekers ook dat hij zich afvroeg of Hugo de Jonge „een enkeltje Neurenberg” had geboekt en noemde hij demissionair premier Mark Rutte „NSB’er”. Hij deed dat vanaf een anonieme account, tijdens de coronaperiode. Toch is nu uitgekomen dat híj achter dat account zat, na onderzoek van persbureau ANP.

Zoals gezegd heeft Verweij met Rekers gesproken en bij Humberto vertelt ze dat dat „wel binnenkwam”. „Hij had een trillerige stem, hij is zelf echt in shock, zijn familie ook. En tuurlijk, het is verschrikkelijk wat hij heeft gedaan.” Özcan Aykol zit te luisteren, maar onderbreekt haar, duidelijk een beetje gepikeerd. „Maar wat zeg je nou? ‘Het komt binnen’, moet ik dan medelijden gaan hebben met hem?” Verweij: „Nee nee, dat is helemaal niet waar.” Aykol: „Nee? Oké.” „Maar het is ook een mens”, gaat Verweij verder. „En hij heeft dit gedaan in een periode waarvan hij zelf zegt ‘dat was een heel donkere periode’.”

Ze benadrukt dat het in de coronatijd gebeurde „en dat is geen excuus hè”. „Maar ik denk dat het belangrijk is om te noemen, want dan krijgen we ook een beetje gevoel erbij.” Aykol: „Maar mag ik dan wel even hier iets aan toevoegen?” Verweij probeert nog te zeggen dat het ‘een goed verhaal is’, maar ‘Eus’ pakt zijn kans. „Het is wel zo dat Hugo de Jonge al die jaren met persoonsbeveiliging moest rondlopen, door dít soort types.” Verweij: „Het is ook verschrikkelijk, dus geen medelijden.” Eus besluit daarna om Verweij Rekers’ verhaal te laten vertellen.



Kandidaat-Kamerlid Jasper Rekers blijft op lijst BBB

Ook Humberto zit op het puntje van zijn stoel: „Ik ben wel benieuwd naar zijn verhaal.” Verweij begint met het schetsen van de situatie. Rekers was op het moment van het versturen van de tweets „depressief, had helemaal geen vertrouwen meer in de overheid. Hij heeft toen in een totale verstandsverbijstering dat Twitter-account opgezet, Verzet op Links, en de meest verschrikkelijke dingen getweet.”

„Hij heeft inderdaad over Hugo de Jonge gezegd dat ie een enkeltje Nazi-tribunaal kon krijgen”, gaat ze verder. „Rutte was een NSB’er, Gert-Jan Segers heeft hij dood gewenst, dus het is echt verschrikkelijk. Maar hij was depressief en hij zegt dat hij er heel veel spijt van heeft en alle consequenties neemt.”

Dat betekent dus onder meer dat hij, als hij verkozen wordt, geen zetel in de Tweede Kamer inneemt. Humberto: „Los van het feit dat hij zich heeft teruggetrokken, voorlopig, hij staat op plek dertien. Officieel, als BBB 14, 15, 16, 17 zetels krijgt, kan ie gewoon die Kamerzetel pakken. Niemand kan hem tegenhouden dan.” Eus: „Misschien krijgt ie wel veel voorkeursstemmen. Er zijn veel mensen die zo twitterden, op zijn manier.” „Dat kan”, volgens Verweij, „maar hij heeft me wel echt verzekerd dat hij dat niet gaat doen. Maar ja, je weet het niet…”

