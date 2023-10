Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bol.com wordt ‘gewoon’ Bol: ‘We voelen ons meer Bol dan Bol.com’

Na maar liefst 25 jaar neemt Bol.com afscheid van het laatste gedeelte van haar naam. De ‘.com’ kwam voort uit de noodzaak om aan het einde van de jaren 90 duidelijk te maken dat het om online winkel ging. Maar anno 2023 is dat niet meer nodig.

„We zijn inmiddels zoveel meer dan een website, ook een app en daarnaast actief op sociale mediakanalen. We voelen ons meer Bol dan Bol.com”, aldus Boukje Taphoorn, Chief Marketing & Sustainability Officer bij Bol.

„En belangrijker nog, klanten noemen ons al zo. Het wordt al informeel gebruikt, wij maken het nu officieel”, voegt Taphoorn toe.

‘Zoveel meer dan een website’

Dat Bol inmiddels „zoveel meer dan een website” is, is wel te zien aan hun sociale mediakanalen. Op Instagram deelt het bedrijf, dat inmiddels ruim 248.000 volgers heeft, allerlei grappige posts naar aanleiding van de producten die ze verkopen. Bijvoorbeeld een post met een roze rekenmachine, met de tekst ‘Het kostte niets, want ik heb contant betaald’, refererend naar de girlmath-trend die momenteel rondgaat op sociale media.



Ook op andere sociale mediakanalen doet de online winkel het goed. Op Facebook heeft het bedrijf bijna een miljoen volgers, op X meer dan 100.000 en op TikTok zelfs meer dan 300.000.

Huisstijl Bol verandert ook

Niet alleen de merknaam van het bedrijf verandert, ook de huisstijl krijgt een opfrisbeurt. Dit is onder andere terug te zien in meer speelsheid in de typografie, fotografie en een uitbreiding in het kleurgebruik. Het herkenbare blauw van Bol blijft. Klanten kunnen de nieuwe huisstijl onder ander terug zien in de app, op de website, in campagnes, op de cadeaukaart en op verpakkingen.

De oude visuele stijl zal echter niet direct verdwijnen, meldt het bedrijf. Op verpakkingen kan bijvoorbeeld de komende maanden nog steeds Bol.com staan, omdat die niet zomaar worden weggegooid.

