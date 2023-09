Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Studenten gebruiken ADHD-medicijnen als ‘studiedoping’, RIVM waarschuwt voor bijwerkingen

Ritalin, Concerta of andere ADHD-medicijnen om je studieresultaten te verbeteren? Studenten denken dat het werkt en gebruiken die middelen dan ook, ook zónder ADHD. En het RIVM concludeert dat studenten deze pillen vaak zonder recept verkrijgen.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 4 procent van de studenten de ADHD-medicatie weleens gebruikt als „studiedoping”. Daarin steekt Groningen er met kop en schouders bovenuit. Daar zou 16 procent van studenten weleens naar zo’n middel grijpen. Dat blijkt uit een rondvraag onder ruim 28.000 studenten.

Studenten gebruiken ADHD-medicijnen voor prestaties

Maar hoe komen studenten aan dit medicijn als ze niet met ADHD zijn gediagnosticeerd? ADHD-medicijnen zijn immers alleen op recept verkrijgbaar. Dan schakel je volgens de studenten gewoon een familielid, bekende of vriend in, die wel ADHD heeft. Medicijnen zoals Ritalin zouden volgens de studenten rond tentamenperiodes of inleverdata van studieopdrachten een gunstig effect hebben.

Het RIVM noemt het illegaal en ongewenst om de pillen te slikken als dit medisch niet nodig is. Ze kunnen namelijk bijwerkingen hebben, zoals „misselijkheid, hartkloppingen, slapeloosheid en, minder vaak, angststoornissen en depressie”.

Niet toegenomen

Overigens betekent dit niet dat het gebruik is toegenomen. Dit valt te verklaren. Het instituut deed namelijk rioolonderzoek in studentensteden als Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Daaruit blijkt dat er niet meer sporen van de medicatie zijn aangetroffen dan verwacht. Dat komt waarschijnlijk door het feit dat mensen de medicijnen delen. Er is geen grote ondergrondse handel, er worden „geen extra hoeveelheden ingenomen die bijvoorbeeld online of in het buitenland worden besteld”, aldus het RIVM.

Overigens schreef Metro al eerder over deze ‘trend’ en speelt dit al langere tijd onder studenten. Hoogleraar hersenwetenschappen Roshan Cools van de Radbout Universiteit vertelde destijds dat veel mensen helemaal geen baat hebben bij Ritalin. Dat heeft alles te maken met hoeveel dopamine je in je hersenen hebt. „Voor mensen met weinig dopamine zijn de drugs essentieel. De prestatie en de kwaliteit van de prestatie gaat omhoog. Mensen waarbij het dopamineniveau al hoog is, gaan juist slechter presteren.” Het is volgens haar zeker niet gegarandeerd dat je studieprestaties ervan verbeteren. „Je bent wakkerder, alerter en je reageert sneller. Maar dat betekent niet dat de kwaliteit van je probleemoplossend vermogen en je werk beter wordt.”

