Dilemma: ‘Mijn vriend wil nog iedere week uitgaan en dat irriteert me’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Rachel (30), die zich ergert aan haar vriend, die iedere week wil uitgaan.

„Mijn vriend en ik zijn ruim vier jaar samen. We hebben elkaar in de kroeg ontmoet en werden al snel verliefd. Hij en ik zijn altijd feestgangers geweest, die graag een avondje in de lampen hingen.

Vriend blijft uitgaan

Zelf ben ik inmiddels dertig en mijn vriend is 33. Ik merk dat ik tegenwoordig niet zonodig meer ieder feestje hoef mee te pakken. Mijn katers worden immers steeds erger en ik vind het in het weekend prettig als ik mijn vrije dagen fris kan besteden. Natuurlijk komt het nog weleens voor dat ik een avondje op stap ga, maar ik blijf in de weekenden graag thuis, sport veel of spendeer mijn tijd met familie of vrienden.

Mijn vriend denkt daar alleen anders over. Op vrijdagavond belandt hij traditiegetrouw met zijn vrienden in de kroeg. Dan vliegt er een grote hoeveelheid alcohol in en brengen ze meestal aan het einde van de avond nog een bezoekje aan de plaatselijke shoarmazaak. En dan lig ik ‘s nachts naast een snurkende en naar knoflook-stinkende partner in bed.

‘Volwassen bestaan’

En dan is daar ook nog vaak op zondag voetbal en wederom reden om de kroeg of kantine in te duiken. Hoewel hij de volgende dag wel moet werken, is het altijd maar de vraag of hij op tijd thuis komt. Oh, en dan vergeet ik nog de festivals, verjaardagen en andere gelegenheden nog, die ook reden zijn tot een feestje.

Inmiddels erger ik me aan het feit dat mijn vriend iedere week toch in het nachtleven belandt. Gezien zijn leeftijd, onze relatie en ons ‘meer volwassen bestaan’, snap ik niet wat hij daar nog zoekt. Hij vertelt dat hij het belangrijk vindt om zijn vrienden te spreken en dat uitgaan voor hen de manier is om een beetje lol te maken en met elkaar bij te praten.

Dilemma: wat moet ik hiermee?

Ik zou graag zien dat mijn vriend wat minder behoefte heeft om ‘s avonds in die stad te belanden en net als ik waarde hecht aan een fit en gezellig weekend, zonder kater. Omdat ik zelf ook een ‘nachtdier’ ben geweest, weet ik hoe leuk het uitgaan kan zijn en vind ik het moeilijk om hier echt een probleem van te maken. Wat moet ik doen? Mijn vriend laten uitrazen, zolang hij dat nodig heeft? Of toch aangeven dat het tijd is om die kroegavonden te minderen? Wellicht heeft iemand eenzelfde soort situatie meegemaakt in een relatie en kan hij of zij mij een beetje op weg helpen.”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van David (34), die twijfels had over het postuur van zijn partner en haar te dik vindt.

Annelies schreef daarover: „Ik vind het veel belangrijker dat iemand mentaal goed in zijn vel zit. We leven in een samenleving waarin iedereen vindt wat een ander zou moeten doen, terwijl het niet de bussiness van de ander is. Vaak vergeten partners in dit soort artikelen dat ze zelf ook geen twintig meer zijn. Dat stoort me. En het stoort me ook dat je dan maar ‘voor de ander’ zou moeten afvallen. Nee, als je dat wilt, dan doe je dat voor jezelf en niemand anders. Je bent vaak simpelweg niet gemotiveerd wanneer je het voor een ander doet. Verandering, in welke vorm dan ook, moet uit jezelf komen en voor jezelf zijn.”

„Bespreken: jij hebt er last van, en jouw vriendin misschien zelf ook wel. Maak samen een plan als zij er ook iets aan wil veranderen. Wil ze niet, dan zul je de situatie moeten accepteren”, schreef Henriette.

En Dick vindt: „In een goede relatie is alles bespreekbaar, alleen de toon waarop is belangrijk.”

„Waarom zou je niet mogen zeggen dat je haar aantrekkelijker vindt met wat minder kilo’s? Als je echt van elkaar houdt, dan mag ook dat gezegd en besproken worden. Ook dikker, of voller, worden, heeft vaak een oorzaak. Op elkaar uitgekeken zijn, niet meer communiceren, vereenzamen in de relatie. Er zijn zoveel oorzaken om aan te komen. Waaronder het ‘weg eten’ van je onbesproken verlangens. Begin gewoon met eerlijk naar elkaar te zijn. Daar is niets mis mee. En dat hoeft echt niet kwetsend te zijn. Als je echt om haar geeft, kun je samen naar oplossingen zoeken. Maar verzwijgen is killing voor je relatie”, concludeerde Jelmer.

