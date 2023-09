Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sam Hagens vuurt richting Albert Verlinde die Pieter Omtzigt hekelt: ‘Albert is van de VVD’

Albert Verlinde deelde gisteravond aan de VI-tafel meermaals zijn politieke mening. Verlinde stemt op de VVD en maakt daar geen geheim van. Maar VI-gast en politiek verslaggever Sam Hagens zet vraagtekens bij de woorden over Pieter Omtzigt.

Albert Verlinde bespreekt in eerste instantie met de VI-heren de kandidatenlijst van de VVD. Later komt ook Pieter Omtzigt ter sprake. Hoewel hij het werk van Omtzigt looft, weet hij niet of de politicus een kabinet kan leiden. „Wat ik wel raar vind nu is dat je niks over Pieter Omtzigt mag zeggen.”

Sam Hagens kritisch op Albert Verlinde

Rondom Omtzigt wordt regelmatig herhaald dat de politicus een burn-out heeft gehad en dat hij soms emotionele buien heeft. Politiek verslaggever en VI-gezicht Sam Hagens weet dat ook, onder meer door een uitbarsting van Omtzigt bij HLF8. Maar Hagens benadrukt dat sommige mensen steeds dit soort verhalen over Omtzigt opnieuw oprakelen. „Dat is allemaal van een jaar geleden of langer, ik heb dat recent niet met hem meegemaakt. Maar Albert begint er nu over, maar Albert is van de VVD.” Ook Jort Kelder sneerde eerder in Op1 richting Omtzigt en noemde hem in de uitzending een autist. „Jort is ook van de VVD”, aldus Hagens.

Maar Verlinde vindt het gek dat zijn naam ineens valt. „Waar begin ik dan over?”, vraagt hij verontwaardigd. „Jij begint nu over Omtzigt”, reageert Hagens. „Nee, daar werd mij naar gevraagd”, aldus Verlinde. Maar daar lijkt Hagens het niet helemaal mee eens te zijn. „Ik begreep dat jij het ook graag over Omtzigt wilde hebben in deze uitzending?” Maar Verlinde ontkent dat.

Albert Verlinde over Pieter Omtzigt

Volgens politiek verslaggever Hagens zijn er partijen, nu de verkiezingen dichterbij komen, die gebruik maken van de negatievere verhalen rondom Omtzigt. Dat vindt Verlinde kwalijk, legt hij uit. „Maar daar doe je net zelf ook aan mee”, vuurt Hagens terug.

Maar Verlinde wil de woorden van Hagens toch nuanceren. Hij vindt namelijk dat een presentator als Jort Kelder zich bij een talkshow als Op1 niet moet uitspreken over belangrijke politici. Verlinde wil zich niet negatief uitspreken over Omtzigt. Hij noemt namelijk op dat hij het „kwalijk” vindt dat de politiek zo slecht omgaat met burn-outs onder beleidsmakers.

