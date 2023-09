Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op1-kijkers verbaasd over ‘bizar standpunt’ journalist Rick Nieman: ‘Woningnood niet in één zin te bespreken’

Op1-kijkers waren gisteravond een beetje verbaasd over de woorden van journalist Rick Nieman. Hij hekelde namelijk de wens van Pieter Omtzigt om langere en inhoudelijke debatten te voeren. Maar volgens Nieman is dat niet nodig en dat vinden kijkers toch een beetje gek.

Pieter Omtzigt pleit ervoor om langere en inhoudelijke debatten te voeren. Aan de VI-tafel kwam Omtzigt gisteren ook al ter sprake. De VI-heren concludeerden dat men kwesties als Groningen, de toeslagenaffaire, stiktof, asiel of Oekraïne niet in één oneliner of een paar minuten kan bespreken. Politiek verslaggever Sam Hagens sprak in de VI-studio uit dat de langere debatten logisch klinken. „Er zijn volgens mij ook een hoop journalisten die het daarmee eens zijn.”

Journalist Rick Nieman staat niet achter langere debatten

Maar aan de Op1-tafel dachten journalisten Jeroen Pauw, Dominique van der Heyde en Rick Nieman, die veel politieke programma’s maakten, daar anders over. Zij vinden dat politici veelal genoeg spreektijd krijgen en dat debatten op televisie ook spannend moeten blijven.

Nieman is dan ook kritisch op de langere debatten van Omtzigt. „Als jij niet in één minuut kunt uitleggen wat je standpunt is over bepaalde zaak, dan moet je nog eens heel goed gaan nadenken wat je standpunt eigenlijk is.” Volgens Nieman volgen de nuances later, maar moet je als politicus „voor of tegen” zijn. Kamerleden moeten hun filosofie binnen een minuut of paar seconden kunnen samenvatten, vertelt hij.

Pieter Omtzigt wil meer inhoud en tijd

Op1-presentator Sven Kockelmann benadrukt nogmaals het punt van Omtzigt. Volgens de politicus zijn de problemen in Nederland zo groot en kosten deze zoveel tijd, dat je dit soort onderwerpen niet in korte debatten kunt bespreken.

Maar Nieman vindt dat politici in veel programma’s genoeg spreektijd krijgen. Volgens hem heeft Omtzigt behoorlijke kritiek op de journalistiek en dat irriteert hem.

Beeldvorming in debatten

De journalisten aan de Op1-tafel denken dat Omtzigt zelf beter uit de verf komt in langere debatten. Volgens Nieman zijn veel televisiedebatten al inhoudelijk genoeg. Dan noemen de journalisten ook een aantal keer het soms „ongemakkelijke” en „boze” karakter van Omtzigt op.

Er komen een aantal fragmenten voorbij. Onder meer eentje waarbij Mark Rutte destijds Emiel Roemer van tafel veegde in een debat, ondanks dat zijn betoog niet klopte en een ander debat tussen Rutte en Thierry Baudet. De journalisten aan de Op1-tafel concluderen dat soms een klein foutje, korte hapering, bluf of beeldvorming het hele debat kunnen bepalen.

Kijkers verbaasd over woorden Nieman

Tafelgast Chazia Mourali haakt in op die conclusie. „Is dat dan niet precies wat Omtzigt bedoelt, waar hij zich zorgen over maakt. Omdat je zegt het gaat op dat moment alleen om het beeld?” Maar volgens de journalisten spelen alle politici daarop in, óók Pieter Omtzigt.

Toch zetten veel kijkers vraagtekens bij voornamelijk de redenering van Nieman. Want volgens hen is politiek niet ‘voor of tegen’ en zijn tegenwoordig veel onderwerpen complex en niet samen te vatten in één zin. Dat Nieman dat, als journalist zijnde, niet zo ziet, vindt het kijkerspubliek toch een beetje gek.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En dit is dus wat er mis is met de NLse politiek, en politiek in het algemeen. Mensen zoals Rick Nieman, die ik toch wel hoog had zitten tot vandaag. Politiek is niet ''voor'' of ''tegen''. Nuance is het allerbelangrijkste wat er is. Je lost de woningsnood niet op met ''JA''. https://t.co/zRMLJPzcPG — Sander 🦋🐝 (@San4311) September 8, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alles wat er mis is met de NPO in 1 minuut en 3 oneliners https://t.co/fqYPbqio9v — Rob Wijnberg (@robwijnberg) September 8, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Veel respect altijd gehad voor Rick Nieman maar dit is een bizar standpunt. De tv-debatten zijn een chaotisch circus geworden met oneliners in 30 seconden waar niemand iets mee opschiet. #Omtzigt heeft gelijk. https://t.co/MNWCrnw1sC — Ginio Beij 🇺🇦 (@ginio_beij) September 8, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een journalist zou zich schamen voor dit fragment Een programma maker zou er trots op zijn. Wat zijn @jeroenpauw en Rick Nieman? Overigens had ik, ook toen al, de hoop dat de debatleider zou ingrijpen en zou zeggen dat Rutte liegt. pic.twitter.com/bQycoWuHZc — Paul Eigenhuijsen (@pauleig) September 7, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leuk geprobeerd van Nieman maar nee. Inzichtelijk maken welke keuzes nodig zijn om complexe problemen in ons land op te lossen vraagt om inhoudelijke debatten. Zo simpel is het. https://t.co/Uhb1QkaKd7 — Welmoed Vlieger (@WelmoedVlieger) September 7, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het grappige is wel dat Rick Nieman en Pauw geen enkele steun krijgen van de kijkers thuis. Echt alléén maar mensen die het er niet mee eens zijn. Da's wel mooi om te zien, die massale 🖕🏻naar deze heren die liever 'oude politiek' bedrijven. #Op1npo https://t.co/7pg1YAkn7Z — Susanne (@suusonline) September 8, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rick Nieman maakt in één keer precies duidelijk wat Omtzigt bedoelt. Je kunt het oplossen van de woningnood niet bespreken in 1 minuut. Zo'n debat wordt vliegen afvangen. Dat heeft geen enkele waarde en geen enkele inhoud, het is exact dezelfde Jip en Janneke flauwekul als… — Maarten Bakker (@maartenbakkerch) September 7, 2023

Je kijkt Op1 terug via NPO.

