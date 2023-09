Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mr. Frank Visser-kijkers smullen van grofgebekte Jannie, die niet terugdeinst voor een beetje schelden

Kijkers smulden gisteren van een ‘gouwe oude’ aflevering van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. Waarin de grofgebekte Jannie niet op haar mondje gevallen bleek en kijkers nogal verbaasde met haar woordkeuze.

Het is hommeles in Sommelsdijk. Jannie is woest. De bomen van de buren irriteren haar mateloos. Overal liggen bladeren, ook in haar dakgoot, en dat zorgt voor een hoop heisa. De bomen bevallen haar niet en het liefst ziet ze daarvoor een paar kunstbomen in de plaats. Jannie is overigens niet op haar mondje gevallen en scheldt en klaagt er, in Flakkees dialect, op los. Overigens zijn bomen wel vaker reden tot burenruzies, zo ook bij de Rijdende Rechter.

Grofgebekte en scheldende Jannie bij Mr. Frank Visser

Onder meer de volgelopen dakgoten van Jannie zijn een probleem. Voorheen maakte haar inmiddels overleden man die schoon. Maar nu hij er niet meer is, gebeurt het niet meer. Jannie weet immers niet hoe dat moet.

De vocabulaire van Jannie is nogal ongecensureerd. De vrouw schroomt niet om er hier en daar een scheldwoord in te gooien en ook presentator Victor Brand schrikt af en toe van haar woordkeuze. Woorden als: „klerezooi”, „klote boom”, „klote buren”, „klootzakken”, „pleuriszooi”, „mongool”, „debiel” en „teringgelul”, passeren de revue.

Burenruzie over bomen

Gina en Jan, die gek zijn van de natuur, willen hun bomen graag behouden. Jan ontdekte dat de buren, jaren geleden, een van hun bomen „vermoord” hebben. Uit een laboratoriumonderzoek bleek namelijk dat er chloor in de boom is gevonden. Iets wat Jannie overigens glashard ontkent.

Als de buren elkaar zien, loopt het uit op een behoorlijke scheldpartij. Voornamelijk van Jannie’s kant. Presentator Victor Brand probeert Jannie in toom te houden.

Uitspraak van Mr. Frank Visser

Als Mr. Frank Visser eenmaal achter zijn hamer zit om de kwestie onder de loep te nemen, blijkt het ‘vergiftigingsverhaal’ van Ria en Jan te kloppen. Maar er valt niet echt te bewijzen of Jannie, of haar overleden man, dat gedaan heeft.

Uiteindelijk concludeert Mr. Visser dat een van de bomen van Ria en Jan weg moet, omdat deze over de erfgrens staat. Een andere boom, die Jannie ook frustreert, mag wel blijven staan. Jannie moet zelf de dakgoten schoon houden. En Ria en Jan moeten zorgen dat de boom jaarlijks gesnoeid wordt.

Kijkers smullen van bomenmoord

En wat betreft de ‘bomenmoord’, ontbreekt het volgens Mr. Visser aan bewijs om een schadevergoeding van Jannie te eisen. Ook is de kwestie wat hem betreft verjaard. Jannie mag alleen niet meer aan de bomen zitten.

Kijkers van het programma smullen van de burenruzie en bomenmoord. En vooral de grofgebekte Jannie trok in deze aflevering de aandacht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"De bomen moord"

Nu op Netflix#mrfrankvisser — ♡ Jeanine ♡ (@vdenh) September 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een enorm gezellige dame zeg 🙈😂 #mrfrankvisser — Xandra (@T1973Xandra) September 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Moordlustige mensen daar op Goeree Overflakkee 🤣#mrfrankvisser — Jerry (@jv_pique) September 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die vrouw heeft een groter probleem dan de boom van de buren… #mrfrankvisser — Work of Ard (@ardvdw2) September 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

OMG……dat taalgebruik van die Jannie!! En dan het niet okay vinden zelf met "madame" aangesproken te worden. Klootzak, debiel, monogool en kut zijn gelukkig wel net taal gebruik

#mrfrankvisser — Katharina (@Kneutertrutje) September 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is weer gouwe oude uit #mrfrankvisser en Jannie is in elk geval duidelijk, wat je ervan ook vind 🤣🤣🤣 — Alex (@RefAlex) September 18, 2023

Je kijkt Mr. Frank Visser Doet Uitspraak terug via KIJK

