Je kunt nu reageren onder artikelen van Metro!

Altijd al een reactie willen achterlaten op de artikelen van Metro, maar kwam je steeds van een koude kermis thuis? Dan hebben we goed nieuws voor je, want sinds kort kan dat!

We hechten veel waarde aan de meningen van onze lezers. We vinden het belangrijk om te zien wat er bij je speelt, hoe je tegen bepaalde onderwerpen aankijkt en zijn benieuwd of je suggesties hebt – bijvoorbeeld qua onderwerpkeuze. Kortom, we willen op een laagdrempelige manier met je in contact staan.

Daarom vinden we het tijd lezers de mogelijkheid te geven ook buiten Facebook of Instagram om te reageren. Je vindt de functie onderaan artikelen.

Reacties op Metro-artikelen

Om te reageren, moet je een account aanmaken. Er wordt niks gedaan met de gegevens die je invult, dit is puur om anonimiteit tegen te gaan én lezers wat meer een gezicht te geven. We slaan niks van je op.

Ook zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan de reacties, die we hier uiteen hebben gezet. Het is natuurlijk belangrijk dat alles netjes blijft.

Voel je vooral vrij om je mening te geven of het gesprek aan te gaan met andere lezers! We zijn benieuwd wat je van onze artikelen vindt.

Reacties