Na regen komt zonneschijn: weersvoorspelling voor later deze week belooft veel goeds

Met zulk herfstachtig weer is het heel menselijk om uit te kijken naar zonnigere dagen. Maar komen die er nog wel? Alhoewel er deze week nog een aantal natte dagen op ons te wachten staat, lijkt het erop dat het zonnetje zich daarna weer meer laat zien.

Naar verwachting verloopt de tweede helft van september een stuk wisselvalliger dan de eerste helft, meldde Weeronline dit weekend. En dat blijkt ook wel als we de weersverwachtingen voor de komende week erop naslaan.

Wie de weersvoorspelling voor deze week bekijkt, zou in eerste instantie denken dat er voorlopig geen nazomer in zit. Tot je leest wat de voorspelling voor zondag wordt. Daaruit valt op dat we ons vanaf het weekend op kunnen maken voor droger, zonniger en warmer weer. En dat weerbeeld zet door tot en met in ieder geval het begin van volgende week.

Deze week vooral herfstachtig weer

Bewolking, regen, wind, het is de afgelopen dagen onstuimig weer. Ergens ook wel logisch, nu de meteorologische herfst sinds deze maand is begonnen. Waar de regen gisteren op sommige momenten met bakken uit de hemel viel, is het vandaag vooral stormachtig met harde windstoten. In het binnenland zijn windstoten mogelijk tot 70 kilometer per uur, aan de kust tot wel 90 kilometer per uur. Afwachten maar of al die hoeden met Prinsjesdag niet wegwaaien!

De bewolking neemt later vanmiddag toe en er trekt dan een regengebied over het land. Vooral in het noordwesten zorgt dat voor regen, al houden meer delen van Nederland het niet droog vandaag.

Morgen wordt het iets warmer en zijn de neerslagkansen minder groot. De zon zal zich wat vaker laten zien tussen de wolkenvelden door. Het zuidoosten van het land heeft het meeste geluk met de meeste zonuren. Maar het blijft wisselvallig, met veel bewolking en er staat nog altijd een harde wind.

Na regen komt zonneschijn: eind deze week nazomerweer

Daarna krijgen we weer een hele herfstachtige dag, zoals we die wel meer hebben gezien. Regen, regen en nog meer regen is wat de klok slaat donderdag. In de nacht naar donderdag trekt een regengebied richting ons land en dit kan wel eens voor een flink drukke ochtend- en avondspits gaan zorgen, voorspelt Weeronline.

Ook vrijdag en zaterdag is er sprake van buien en kan het op sommige plekken gaan onweren.

Maar dan, na een week wisselvallig weer, wordt het wachten van zonliefhebbers beloond. Vanaf zondag lijkt een hogedrukgebied meer invloed op onze omgeving te krijgen. Daarmee wordt het droger, zonniger en iets warmer. En dat blijft niet bij één dag.

Vanaf volgende week noteren we dagelijks maxima tussen 20 en 24 graden, schrijft Weeronline in het wekelijkse weerbericht. De dagen verlopen dan droog en zonnig en daarmee is het heerlijk weer om er lekker op uit te gaan.

