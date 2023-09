Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Scheiden heeft mijn kijk op geld veranderd’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 64-jarige Hans, die sinds zijn scheiding anders naar geld kijkt.

Naam: Hans

Beroep: commercieel medewerker

Woonsituatie: huurappartement, alleenstaand

Bruto maandsalaris: 4500 euro

Hoe bent u financieel opgevoed?

„Mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt en ik kom uit een gezin van zes, we waren thuis met vier kinderen. Mijn ouders waren heel behoudend als het om uitgaven ging. Mijn vader heeft altijd gewerkt en toen ik naar de middelbare school ging had mijn moeder ook weer een baantje.

Concreet werd er niet over geld gesproken, behalve dat we leerden dat je geen schulden moest maken en dat je moest opletten waar je geld aan uitgeeft.”

Wanneer ging u voor het eerst zelf geld verdienen?

„Als vakkenvuller in de supermarkt. Later ben ik op de boeren melkwagen gaan werken, dan reden we heen en weer tussen de boeren en de melkfabriek.

Het was prima om voor het eerst zelf wat geld te verdienen. Daar kon ik een biertje van kopen, of ik kocht plaatjes. Mijn eerste platenspeler kocht ik ook van verdiend geld. Voordat ik werkte, kreeg ik ook wel wat zakgeld: dat ging geloof ik om 5 gulden per week.”

Gaf u geld gemakkelijk uit?

„Nou, ik spaarde ook wel wat en ik ging vrij jong – rond mijn 18e – werken. Als het op is, dan is het op. Dat was de manier waarop ik leefde. Later hoefde ik niet meer echt naar het geld te kijken, want ik hield altijd wel wat over.

Mijn eerste baan was bij een verhuisbedrijf; met mijn handen werken vind ik altijd leuk. In die tijd ben ik ook vrachtwagenchauffeur geweest en uiteindelijk ben ik op een kantoor terechtgekomen bij diverse transportbedrijven als transportplanner. Van daaruit ben ik in mijn huidige functie terechtgekomen.”

Mist u het om met de handen te werken?

„Ik doe vrijwilligerswerk bij een organisatie die mensen met een beperking opvangt. Daar hang ik lampjes of schilderijen op, zet ik kastjes in elkaar. En ik werk als vrijwilliger bij Stoom Stichting Nederland, dus daar kan ik stoomlocomotieven opknappen, repareren en rijden.

Twee jaar geleden ben ik gescheiden. Toen kwam ik alleen thuis te zitten, dus zo ben ik op zoek gegaan. Een noodsituatie zou ik het niet noemen, maar het was wel een manier om nieuwe mensen te ontmoeten. En we mogen wel wat doen voor onze naasten, vind ik. Die mensen kunnen wel wat hulp gebruiken. Bovendien is een klusjesman inhuren nogal prijzig, dus zo kan ik wat hulp bieden.”

Vindt u geld belangrijk?

„Ja en nee”, begint Hans. „Je moet studeren en geld verdienen, kreeg ik van huis uit mee. Maar sinds twee jaar ben ik gescheiden, leef ik in een klein appartementje en heb ik weinig materieel. Daardoor ben ik ook wel anders naar geld gaan kijken.

We hadden een groot huis, een grote auto, twee lieve mooie kinderen en een huwelijk. Maar dat kan toch zomaar uit elkaar vallen, is gebleken. Dan merk je toch dat het geld en de middelen niet zaligmakend zijn.

Sindsdien ben ik wel meer over geld gaan nadenken, of dat wel zo gelukkig maakt. Natuurlijk filosofeer ik weleens over de Staatsloterij en wat je met dat geld zou doen, maar ik zou denk ik de helft weggeven.”

Heeft u ooit problemen gehad met geld?

„Nee, gelukkig niet. Alles is altijd goed gegaan en ik heb nooit schulden hoeven maken. Met koophuizen zijn we ook altijd redelijk verstandig geweest door niet al te hoge hypotheken af te sluiten. Ik zou willen zeggen: laat je niet door de banken opjutten. Kijk hoeveel je maandelijks aan de hypotheek zou willen besteden en overweeg vanuit daar de hoogte van je hypotheek, in plaats van andersom.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Nee, dat denk ik niet. Ik heb een goed salaris; wat dat betreft heb ik de wind altijd mee gehad. Daarom zou 1000 euro extra mij niet gelukkiger maken.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Dat denk ik wel, je kunt zeker te veel hebben. Denk bijvoorbeeld aan een Christiano Ronaldo, zulke types verdienen wat mij betreft echt te veel. Ik zeg niet dat we terug moeten naar een communistisch model waar iedereen hetzelfde verdient, maar de verdeling zou iets minder scheef mogen.

De mensen in topposities bij Shell en Unilever verdienen absurde bedragen, terwijl zij gewoon hun werk doen. De schoonmaker in zo’n bedrijf doet net zo goed zijn werk, terwijl hij net aan de boodschappen kan doen. Dat mag wel wat meer in lijn, wat mij betreft.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld is makkelijk als je het hebt, maar geld an sich maakt in mijn beleving niet gelukkig. Je kunt nog zo’n grote auto, of een groot huis hebben, je eindigt net zo makkelijk met niets. Het is natuurlijk wel belangrijk om rond te kunnen komen, maar geld maakt niet gelukkig.”

