Slecht met namen? Deze Lang Leve de Liefde-deelnemer pakt het zo aan, maar dat valt niet in de smaak

„Wat was je naam ook alweer?” Als je al een tijdje na kennismaking gezellig met iemand hebt staan kletsen, is het een van de meest ongemakkelijke vragen om te stellen. Dat overkwam Lang Leve de Liefde (LLDL)-deelnemer Jos gisteravond in ieder geval niet. Hij herhaalde Yvonnes naam zo vaak, dat het tot irritatie leidde bij zijn date en tot hilariteit bij kijkers. „Ik heb wel duizend keer Yvonne gehoord.”

Daten is ingewikkeld, dat maken alle datingshows op tv wel duidelijk. Zo kan een eerste kennismaking pijnlijk en ongemakkelijk zijn. Om dat te voorkomen, brak een LLDL-deelnemer vorige week het ijs door direct bij binnenkomst met haar date te gaan dansen.

Maar ook na de kennismaking kunnen zich nog oneindig veel pijnlijke situaties voordoen, zoals de naam van je date vergeten. Moeten bekennen dat je eigenlijk geen idee meer hebt hoe iemand heet, is een beschamende exercitie. Het kan de ander het gevoel geven dat je ongeïnteresseerd bent of teveel bezig bent met je eigen indruk. Een bekende tip is het herhalen van de naam als iemand zich voorstelt en het geeft bovendien vaak een sympathieke indruk.

Jos uit LLDL vergeet Yvonnes naam niet meer

Die tip had deelnemer Jos wel heel letterlijk genomen. Als er één naam veel voorbij kwam in de uitzending van LLDL was het die van zijn date Yvonne wel. Vrijwel elke zin die Jos uitsprak eindigde met haar naam. De ‘Yvonnes’ buitelden over elkaar heen.

Tot hilariteit van kijkers. Die deelden online massaal hun verbazing over de Yvonne-bingo in LLDL: „Drankspelletje: bij iedere ‘Yvonne’ slaan we een shotje achterover”, zegt iemand. „Hoe heet ze? Was me even ontgaan”, reageert een ander. „Hij is bang dat hij haar naam vergeet”, klinkt het.

‘Sorry Yvonne’

En ook Yvonne zelf is het op den duur te veel en brengt het ter sprake in het 24-uursgesprek. „Ik heb wel duizend keer Yvonne gehoord. Dat vind ik niet zo leuk, dat ik dat ieder keer hoor”, zegt ze. Jos’ reactie laat zich natuurlijk raden: „Sorry, Yvonne.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zolang hij maar vaak genoeg "Yvonne" achter alles wat hij zegt plakt, dan vergeet hij haar naam vast niet.#LangLeveDeLiefde #LLDL pic.twitter.com/zhr9g7jRaz — Stephan (@_SE68) September 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weet iemand hoe die vrouw uit Kaatsheuvel heet? #langlevedeliefde #lldl — Cati 💎 (@Floor35752629) September 27, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat klopt Yvonne, inderdaad Yvonne, zeker Yvonne, daar heb je gelijk in Yvonne …….#LLDL #langlevedeliefde pic.twitter.com/aSxQgPchhp — Michel 🇳🇱🇮🇱 (@Michel1401) September 27, 2023

