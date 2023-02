Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw tv-programma André Kuipers: ‘Dat vlees straks niet meer van een echte koe komt, merk je niet’

We zijn allemaal astronaut op ruimteschip aarde en we zitten met beperkte voorraden. Dat is de boodschap die een nieuwe KRO-NCRV-documentaireserie met André Kuipers, Ruimteschip Aarde, uitdraagt. „Maar het moet mooi zijn, geen Doomsday-verhaal”, zegt de ruimtevaarder, die ook een boodschap heeft voor mensen die denken dat de aarde niet kwetsbaar is.

Ruimteschip Aarde van André Kuipers start vanavond primetime op NPO 1 (20.33 uur). De astronaut is razend enthousiast over alles wat met de aarde in de ruimte te maken heeft, zo merkte Metro al eerder.

Nooit eerder vertoonde beelden André Kuipers

Mooi kan het zomaar eens worden, want voor de zesdelige serie zijn nooit vertoonde beelden gebruikt van ESA/NASA en ruimtestation ISS. Die beelden laten de kijker even astronaut zijn. „Het zijn indrukwekkende beelden”, zegt Kuipers over het materiaal dat hij deels zelf schoot. Eén van de meest indrukwekkende dingen die hij zag van boven was het noorderlicht, dat ook in de eerste aflevering voorbijkomt als het thema ‘licht’ centraal staat.

Net als bliksem, dat ook veel indruk op hem maakte toen hij vanuit de ruimte naar onze planeet keek. „Er is altijd wel ergens bliksem, bij elke nachtpassage is er ergens onweer. En overdag die schitterende kleuren”, gaat hij verder. „Turquoise wateren en rode woestijnen. Ik weet nog heel goed, tijdens mijn eerste vlucht gingen we over het Caribisch gebied. Toen dacht ik ‘daar wil ik eens duiken’. En dat heb ik ook gedaan.”

Drie-eenheid in Ruimteschip Aarde

Maar Ruimteschip Aarde draait zoals gezegd niet alleen om mooie beelden, het gaat ook om een duidelijke boodschap. „We kunnen er natuurlijk niet omheen wat voor bedreiging er is”, zegt Kuipers. „Het is allemaal niet onbeperkt, dat moeten we gaan beseffen. Maar we laten ook de oplossingen zien die mensen hebben, dus we eindigen met positieve dingen die mensen doen op hun eigen kleine schaal. Het is echt een drie-eenheid.”

Eigenlijk wil Kuipers de kijker een andere blik op onze planeet bieden, alsof het dus een soort ruimteschip is. „We zijn allemaal astronauten in hetzelfde schuitje. Als je zo naar de aarde kijkt, voel je echt dat de aarde een levende cel is. Ik hoop dat mensen ook voelen dat we een hele mooie planeet hebben, maar dat die ook heel kwetsbaar is.”

Ongemakkelijke waarheid of ongeloof

Voor mensen die dat een ongemakkelijke waarheid vinden, of het zelfs helemaal niet geloven, heeft hij een duidelijke boodschap: hou je vast aan wetenschappelijke data. „Daar moet je vanuit gaan, van de feiten. Niet van onderbuikgevoelens of persoonlijke belangen. Als je bijvoorbeeld een goede boer bent ga je je land niet uitputten, want je wil volgend jaar ook nog oogst hebben. Dat moeten we ook met de aarde doen.”



Positieve André Kuipers

En hij wil graag nogmaals benadrukken dat hij dat op een positieve manier wil laten zien. „Er zit heel veel positiefs in, dat is het mooie”, zegt hij. „Ik zit op de techniekkant en je ziet een hele mooie nieuwe markt ontstaan. Bedrijven kunnen nog steeds winst maken, maar op een andere manier. Mensen moeten wennen aan dingen, maar langzamerhand zie je ook de mooie dingen. Elektrische auto’s trekken sneller op dan benzineauto’s en dat vlees straks niet meer van een echte koe komt merk je dan echt niet meer.”

Daarom gelooft Kuipers in nieuwe technologieën, of zoals hij het zegt „het beter doen op een andere manier”. „Het is een langzaam proces, het moet op een zo prettig mogelijke manier gebeuren. Je ziet de verschuiving al wel. Er zijn nu biologische producten en meer duurzaamheid, langzamerhand gaat iedereen mee. Ook omdat er geld mee te verdienen valt. Dus ik hoop dat mensen zien dat het voor onszelf is, dat wij onderdeel zijn van de natuur.”

