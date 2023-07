Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noah Vahle bij De Oranjezomer over rellen: ‘Stond trillend op mijn benen’

„Welkom bij De Oranjewinter“, begon Hélène Hendriks De Oranjezomer gisteravond, verwijzend naar het slechte weer. Het kwam met bakken uit de lucht en ook bij ‘het voetbal’ was er weinig vrolijks aan. Noah Vahle vertelde zelfs dat ze ‘trillend op haar benen’ voor de camera stond, na rellen tussen FC Twente en de Zweedse club Hammarby IF.

De rellen ontstonden na de voetbalwedstrijd (Europese voorronde) tussen de twee clubs. In totaal zijn tien mensen aangehouden, onder meer vanwege openlijke geweldpleging, mishandeling en belediging van een ambtenaar in functie.



Het gaat flink los in Enschede. Nadat Twente-Hooligans de Hammarby-supporters op de thuisvakken hadden aangevallen zijn er overal rondom het stadion vechtpartijen uitgebroken. #TWEHAM pic.twitter.com/bmrPKCf1YW — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) July 27, 2023

Noah Vahle bij De Oranjezomer over rellen FC Twente en Hammarby IF: ‘Voetbal onwaardig’

„Nou, wij zijn eigenlijk naar binnen gegaan omdat het buiten simpelweg niet veilig genoeg was. We zijn er allebei redelijk ontdaan door wat we gezien hebben. Ik sta ook eigenlijk te trillen op mijn benen”, vertelde Vahle, die op dat moment in De Grolsch Veste naast oud-speler Romano Denneboom stond.

„Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt bij het voetbal”, zei Vahle, die de situatie vergeleek met rellen bij AZ – West Ham United vorig seizoen, maar zei dat dit „drie keer erger” was. De sportverslaggeefster vertelde dat ze onder meer een oude man had zien liggen die van een trap was gevallen en dat er mensen op het veld werden behandeld. „Dit is voetbal onwaardig”, stelde ze. „Laten we het dan ook niet over de wedstrijd hebben, maar uitspreken dat dit absoluut niet kan.”



Blijkbaar zet niet iedereen IKEA-meubels met evenveel liefde in elkaar. #TWEHAM pic.twitter.com/fhjrINO9Kr — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) July 27, 2023

De supporters van beide clubs raakten na de wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League slaags met elkaar. Op beelden op social media is te zien hoe fans van de clubs op de hoofdtribune met elkaar op de vuist gaan. De ME kwam kort daarop tussenbeide. Ook buiten het stadion was het later onrustig.

