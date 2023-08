Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Suus wekt ergernis op bij B&B Vol Liefde-kijkers: ‘Sik, nais, tsjil, stop met dat Engels!’

Sick, nice, chill, stoked, wie gisteren B&B Vol Liefde keek, hoorde het ene na het andere Engelse woordje voorbijkomen. Die waren afkomstig van de 21-jarige Suus, de nieuwste date van Bram die een bed & breakfast runt in Zweden. Dat Engelse taalgebruik van zijn nieuwe date valt allesbehalve in de smaak bij kijkers.

„Oh my god! Ik ben Suus, nice to meet you!”, zegt ze, terwijl Bram aan komt rijden om haar op te halen. Terwijl hij haar helpt haar spullen in zijn busje te laden, bedankt ze hem. Op z’n Engels natuurlijk: „Wat chill, thanks!” Zijn gele bus vindt ze cute, de naam van zijn hond Doggo vindt ze classic, en haar reis naar Zweden vond ze lang, maar sick. En sick, dat vindt ze ook van zijn boerderij.

En dat zijn dan nog maar de eerste twee minuutjes.

‘Ik bedoel, ze gebruikt veel Engelse catchphrases’

Daarvoor heeft Bram verteld dat hij beter in zijn vel zit na het vertrek van zijn date Madelon, die door overigens nogal boos over was. Daardoor is alleen Yamie-Lee nog op zijn erf. „Ik zit veel beter in mijn vel, ik ben mezelf. Met Yamie kan ik grapjes maken”, verklaart hij.

Gaat dat anders worden met de komst van Suus? Nadat hij kennisgemaakt heeft met zijn nieuwe date, moet hem direct iets van het hart. „Je kunt wel merken dat Suus wat jonger is. Ik bedoel, ze gebruikt veel Engelse catchphrases, om het zo maar even te zeggen”, zegt hij. Al lijkt hij haar ook wel te zien zitten.

„En ik bedoel, dat doe ik ook wel. Maar niet zóveel. Je merkt wel dat ze wat jonger is, maar daar heb ik geen problemen mee hoor.” Ook Yamie-Lee, zelf 33 jaar, valt het op dat Suus jong is. „Zij is echt heel anders.”

B&B Vol Liefde-kijkers uitgesproken over Suus: ‘Nu al klaar mee’

Hoe het afloopt tussen de drie wordt in de volgende afleveringen bekend, maar kijkers zijn het er al duidelijk over eens: Suus moet wat aan haar vocabulaire doen. „Kan iemand die Engelse translate-knop bij Suus uitdrukken!”, schrijft een kijker.

Een ander: „Kan iemand tegen Suus vertellen dat ze in Zweden is aangekomen, en niet in Engeland?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sik, nais, tsjil. Nu al klaar met al die Engelse termen van Suus in Zweden. #benbvolliefde — Theo Teitsma (@theoteitsma) August 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kan iemand die Engelse Translate knop bij Suus even uitdrukken! (Oh sick, chill, cutie, wow, super Nice) #benbvolliefde — Daphne (@daphne_lange) August 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"En hoe was je reis? Erg lang maar wel sick". Ik snap het even niet, had ze last van vliegangst, zeeziekte ofzo? #benbvolliefde #Suus — JP-Vlaggetje-Vlaggetje-Vlaggetje-Vlaggetje (@JHMW1) August 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zit helemaal tegen het plafon door die Suus, dat is not chill en not nice, maar very sick! Weet er iemand een Mountain waar from ik af kan springen after de uitzending?!#benbvolliefde — Ramon Hopman (@Ramonausholland) August 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kan iemand vertellen dat Suus in Zweden is aangekomen en niet in Engeland?#benbvolliefde pic.twitter.com/WajWTnvXCo — ⭕️ns mam (@OnsMam) August 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kijk de aflevering van gisteren hier terug.