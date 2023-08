Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Martijn uit B&B Vol Liefde legt uit waarom hij zoveel zweet

Het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde is in volle gang. We volgen de liefdesavonturen van de B&B-eigenaren op de voet en verheugen ons nu alweer op de aflevering van vanavond. Eén van onze favorieten is Martijn, die (al badend in het zweet) de Hollandse B&B ‘Say Cheese’ runt in Thailand.

En wie Martijn zegt, zegt zweet. Nu legt hij uit aan RTL Boulevard waarom hij zo hevig zweet in de afleveringen. Benieuwd naar hoe Walter eruitzag toen hij nog op een kantoor werkte? Dat zie je hier.

Martijn uit B&B Vol Liefde legt uit waarom hij zoveel zweet

Er gaat geen aflevering van B&B Vol Liefde voorbij zonder dat we Martijn zien zweten. Het befaamde handdoekje wijkt daarom nooit ver van de 47-jarige B&B-eigenaar. Iedereen die binnenkomt bij ‘Say Cheese’ krijgt van Martijn meteen wat drinken en een handdoekje. Toch is er niemand die zoveel zweet in de B&B Martijn zelf.

RTL Boulevard vroeg aan Martijn waar alle transpiratie toch vandaan komt en daar heeft Martijn een heel logisch antwoord op. „Het is hier in de heetste periode opgenomen, dus daarom een zweterige Martijn”, vertelt hij. Tja, daar valt niets tegenin te brengen.

Het liefdesavontuur van Martijn

Net als alle andere B&B-eigenaren gaat Martijn in het programma op zoek naar de liefde. In het warme Thailand heeft hij alles wat zijn hartje begeert (waaronder zelfs wedstrijden van Feyenoord en huisgemaakte kaassoufflés), maar die gezellige Nederlandse vrouw aan zijn zijde ontbreekt nog.

Wie dat gaat worden, is nog de grote vraag. Al drie leuke dames bezochten ‘Say Cheese’, maar werden ook door Martijn weer naar huis gestuurd. Silvana zelfs al na 24 uur. Het waren de tattoos op haar handen en in haar nek die ervoor zorgde dat Martijn vanaf het eerste moment op haar afknapte. In het filmpje had hij die niet gezien. Toen zij aan kwam lopen vielen de tattoo (in combinatie met haar piercing) de nuchtere Martijn nogal rauw op zijn dak. „Ik heb zelf ook tattoos, maar op je handen en in je nek vind ik gewoon niet mooi”, zegt hij tegen RTL.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.