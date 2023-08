Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem in De Slimste Mens: ‘Songfestival kan ook in hobbezak’ én doet bekentenissen

Maarten van Rossem en het Eurovisie Songfestival? Dat gaat volstrekt niet samen. In De Slimste Mens trok hij over het liedjesfestijn gisteravond weer eens fel van leer. En hij deed twee bekentenissen, over stoppen met roken en over de Paus. Als hij die zelf zou zijn…

In tv-kennisquiz De Slimste Mens bewaarde Maarten van Rossem zijn dagelijkse ‘ontploffing’ – wat zich uit in diep zuchten, hoofd schudden en zeer bedenkelijk kijken – tot het eindspel Collectief Geheugen. Directeur van De Kleine Komedie en theatermaker Jörgen Tjon A Fong kreeg daarbij beelden van de winnende inzending van het Songfestival van dit voorjaar. De vijf trefwoorden die hij daarbij moest raden dreunde Tjon A Fong in recordtempo op: „We hebben Loreen (1) gezien. Zij heeft meegedaan met het Eurovisie Songfestival (2) voor Zweden (3). Ze heeft twee keer gewonnen (4), de eerste keer was met Euphoria (5). En… okay.” Bám, 150 seconden winst in the pocket.

Maarten van Rossem: ‘Keukenstoel op het Songfestival’

Tjon a Fong kreeg van zijn tegenkandidaten in De Slimste Mens, musicalactrice Nandi van Beurden en chef Volkskrant Magazine Aimée Kiene, alleen maar applaus en bewondering. „Het is een bekentenis die ik niet overal doe”, zegt de theaterman, „maar het Songfestival is voor mij echt een guilty pleasure.” Dat geldt allerminst voor Maarten van Rossem die hard op zijn jurybel drukt en heel graag zijn zegje over het Songfestival wil doen: „Waarom is toch dat hele Songfestival ongelooflijke dramatische kitsch? Het is niet werkelijk goed, het is overgedramatiseerd. En dan met al die belachelijke lichtverschijnselen. Laat die mevrouw nou op een keukenstoel, niet waar, in een doodnormale hobbezak haar liedje zingen.”



Jörgen Tjon a Fong als reactie: „Het Songfestival heeft het hele pallet: de kruk, de piano en de simpele ballade. Maar het heeft ook monsters. Het gaat erom dat dat hele pallet wordt vertegenwoordigd op één avond en daar getuige van te zijn.” Zelf was hij er live getuige van bij het Songfestival in Rotterdam en beleefde een onvergetelijke avond. Maarten van Rossem is allerminst onder de indruk (zijn gelijke vond hij eerder al in collega-mopperaar Johan Derksen). „Waarom is de popmuziek zo ontspoord? Dat zou ik weleens willen weten. Heb jij ooit The Beatles gezien, hoe zij staand een liedje zingen? Hoe simpel dat is, zonder godvergeten kitsch, zonder die idiote opwinding?”

Waarom is de popmuziek zo ontspoord?

Bekentenissen in De Slimste Mens

Eerder in De Slimste Mens mag Maarten van Rossem zich ook al even uitspreken over nicotinepleisters. De historicus was een roker, maar is gestopt. Zonder nicotinepleisters in zijn geval, dat vindt hij maar onzin. „Je moet gewoon stoppen.” In zijn geval werkt de volgende truc: „Je moet je altijd realiseren dat elke sigaret weer net zo smerig is als de eerste.”



Kijkersvraag aan Maarten van Rossem

En oh ja, ook bij de kijkersvraag in De Slimste Mens deed Maarten van Rossem een bekentenis. Jeroen uit Almere wil graag weten welke pauselijke naam het enige jurylid zou kiezen als hij tot Paus zou worden gekozen. „Martinus natuurlijk. Een vroegere bekende en nog steeds vereerde heilige. Ik zie daar geen probleem in. Maarten van Rossem weet niet of er al eens een Paus Martinus in geweest. „Maar het zou op zich wel lollig zijn als ik de eerste Martinus was. Ik zie het wel zitten.”

Aimée Kiene van de Volkskrant vraagt zich af of hij de baan op zich wat zou vinden. Van Rossem: „Ja, want ik geloof dat ik voor de rooms-katholieke kerk een zegen zou zijn.”

