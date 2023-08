Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yolanthe Cabau en zoontje maken aardbeving in Los Angeles mee: ‘Dat was echt een heftige’

Voor Yolanthe Cabau en haar zoontje Xess Xava waren het spannende minuten in hun huis in Los Angeles. Daar waren ze betrokken bij een aardbeving met de kracht van 5,1 op de schaal van Richter. In een bericht op Instagram deelt ze dat de twee in veiligheid zijn.

Op de beelden is te zien hoe haar 7-jarige zoontje gebogen onder de tafel zit en zijn moeder beveelt daar ook te komen zitten. „Doe wat ik zeg, het is niet grappig”, roept hij naar zijn wat giechelende moeder in het Engels. „Hij is zo getraind op school, wat te doen bij een aardbeving, dat hij gelijk opsprong en deed wat hij geleerd had. Werkt dus wel die trainingen.”

Yolanthe Cabau schuilt onder eettafel

Op de beelden is te horen hoe Cabau – die Metro over de Netflixfilm Oei Ik Groei onlangs in betere tijden sprak – schrikt van een paar harde schokken. „Oh my god, dat was echt een heftige. Twee achter elkaar”, reageert ze terwijl ze onder de eettafel schuilt.

De Amerikaanse staat Californie gaat gebukt onder natuurgeweld op dit moment. Op hetzelfde moment dat tropische storm Hilary over de staat trekt, werd het zuiden ook nog eens getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. Voor Californië is het huidige noodweer uitzonderlijk, meldt het Algemeen Dagblad. Van gewonden of vermisten is vooralsnog geen sprake.

‘Helemaal oké’

In dat gebied woont Yolanthe Cabau dus met haar zoon, die daar naartoe vertrok om haar carrière een nieuwe wending te geven en een nieuw leven op te bouwen. Ze meldt op haar Instagram dat zij en haar zoon in veiligheid zijn. „Wij zijn helemaal oke, hoor! Ik lach vaak een beetje als ik nerveus ben, maar ook om Xess”, doelend op haar gelach dat op de video te horen is. „Nu nog even door hurricane Hilary heen deze twee dagen en alles is weer fijn hier in LA.”