Dit is waarom je meer honger hebt als je ongesteld bent

Het komt je waarschijnlijk maar al te bekend voor: je bent ongesteld en snakt ontzettend erg naar lekker eten. Hier hebben we allemaal weleens last van, maar waardoor komt het precies dat je meer honger hebt tijdens je menstruatie? Wij leggen het je uit!

Er zit namelijk een reden achter de honger die je ervaart als je ongesteld bent.

Meer honger tijdens je ongesteldheid

Vrouwen hebben over het algemeen meer honger als ze ongesteld zijn. Jij hebt vast ook weleens tijdens die maandelijkse periode naar chocolade gesnakt alsof je leven ervan afhing. Hoewel je je hier misschien schuldig over voelt, is dat nergens voor nodig. Het is namelijk helemaal niet gek dat je extra honger hebt en wij leggen je uit waarom.

Het is super normaal om extra hongerig te zijn de dagen voor én tijdens je menstruatie. Dit komt doordat je progesteronhormoon in deze tijd van je cyclus dominanter is, terwijl je oestrogeenspiegels afnemen. Deze hormoonschommelingen kunnen er ook voor zorgen dat je je slaperiger voelt en vatbaarder bent voor stemmingswisselingen.

Eetroutine

Tijdens de luteale ‘premenstruele’ fase bereidt je lichaam zich voor op je volgende menstruatie. Dan bouwt het baarmoederslijmvlies op. In deze fase is er in je lichaam een grote vraag naar energie uit voedingstoffen en voedsel om genoeg kracht te hebben om dit baarmoederslijmvlies weer op te bouwen. Hierdoor kan het zijn dat je lichaam naar meer vet en koolhydraten hunkert.

Dit is helemaal niet erg, maar het is wel verstandig om in je achterhoofd te houden dat je in je gehele cyclus wel je lichaam moet voeden met voedzaam voedsel. Denk dan aan volle granen, fruit, groente, magere eiwitten, zaden, noten en peulvruchten. Eet dus zeker waarnaar je verlangt, maar pas op dat je dat niet je hele cyclus lang doet. Variatie in je dieet is een echte must om je lichaam gezond te houden.