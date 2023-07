Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Recordpogingen voor de ‘langste kus’ worden niet meer geaccepteerd door Guinness World Records, dit is waarom

Het wereldrecord voor de ‘langste kus’ werd gevestigd met een kus van een verbijsterende 58 uur en 35 minuten. Niet lang daarna heeft Guinness World Records besloten om geen nieuwe recordpogingen meer te accepteren, nu hebben ze uitgelegd waarom.

De organisatie achter recordbrekingen en -pogingen stelt dat pogingen wagen voor de ‘langste kus’ gevaarlijk zijn.

58 uur en 35 minuten zoenen

Recordhouders Ekkachai en Laksana Tiranarat vestigden hun wereldrecord tien jaar geleden op een evenement georganiseerd door Ripley’s Believe It or Not! in Thailand. De recordpoging begon op 12 februari en eindigde twee dagen later, op Valentijnsdag. Het koppel mocht 100.000 Thaise baht (omgerekend zo’n 2.614 euro) en twee diamanten ringen ter waarde van 100.000 baht in ontvangst nemen.

Negen koppels deden mee aan de jaarlijkse wedstrijd in 2013, waaronder een koppel van in de 70 dat het maar 1 uur en 38 minuten volhield omdat de echtgenoot niet meer kon staan. En dat is eigenlijk precies waar Guinness World Records tegenaan liep. Dit wordt te gevaarlijk, zeiden ze. Sommige regels waren bovendien in strijd met het huidige en bijgewerkte beleid van Guinness World Records.

Recordpogingen voor de langste kus

Regels van het record, waaraan alle deelnemers zich moesten houden, omvangen: de kus moet ononderbroken zijn en de lippen moeten elkaar te allen tijde raken. Als de lippen van elkaar gaan, wordt het koppel onmiddellijk gediskwalificeerd.

Deelnemers mogen vloeistoffen drinken via een rietje tijdens de poging, maar ook hier mogen de lippen niet van elkaar gaan.

Het paar moet dus ook ten allen tijde wakker zijn. De deelnemers moeten staan tijdens de poging en mogen niet tegen elkaar worden gedrukt met hulpmiddelen. Ook rustpauzes zijn niet toegestaan.

Wil je recordhouder worden en moet je tijdens de poging voor de ‘langste kus’ naar het toilet? Dat mag, maar je moet blijven zoenen. Ze werden in de gaten gehouden door een begeleidende scheidsrechter om er zeker van te zijn dat er niet werd vals gespeeld. Denk je dan dat een (volwassen) luier of incontinentiemateriaal dat probleem oplost? Fout, dat is niet toegestaan.



Guinness World Records kusmarathon

Omdat het record dat verslagen moest worden steeds langer werd en omdat rustpauzes niet waren toegestaan, waren de deelnemers geneigd om te bezwijken aan de gevaren die gepaard gaan met slaaptekort. Er waren al verschillende gevallen bekend van deelnemers aan de zoen-wedstrijd die ziek werden tijdens eerdere recordpogingen, zegt de organisatie.

Het Thaise stel Ekkachai and Laksana Tiranarat zullen voor altijd de recordhouders van de ‘langste kus’ blijven. Maar niet getreurd: hoewel het record van de langste kus niet langer wordt bijgehouden, heeft Guinness World Records het vervangen door de langste kusmarathon. En daar is nog geen recordhouder voor.