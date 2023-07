Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hitzanger Claude werkt nog altijd in bediening, vertelt hij bij Renze: ‘Fijn om terug te schakelen’

Inmiddels heeft hij een miljoenenpubliek en zijn bekendste liedje Ladada ging heel Europa door. Toch wil zanger Claude Kiambe zijn bijbaan in de bediening van een restaurant nog niet opgeven. Dat vertelde hij gisteravond in talkshow Renze. „Hier is het nog: meneer, mag ik wat drinken?”

Tussen de shows, festivals en interviews door probeert Claude eens in de zoveel tijd nog te werken voor zijn oude bijbaantje: in de bediening in een restaurant in Enkhuizen. Gewoon, omdat hij het leuk vindt en om terug te schakelen, legt hij uit. „De collega’s, de mensen die er komen, de omgeving. Het is af en toe heel druk. Dan heb ik een optreden gehad, en dat is hectisch. Dan kom ik hier en dan is het gewoon nog: ‘Meneer, mag ik wat drinken?’”

Claude voor het eerst op radio

In iets meer dan een jaar tijd groeide Claude uit van onbekende nieuwkomer tot een artiest die de hitlijsten aanvoert. Op de dag dat hij besloot met zijn opleiding Hotelmanagement te stoppen, hoorde hij zijn debuutsingle voor het eerst op de radio, vertelt hij in Renze. „Ik kon het niet beseffen dat het toen binnen twee weken zo hectisch ging worden. Zo snel ging het.”

Inmiddels staat hij op grote festivals in binnen- en buitenland. Het werk in het restaurant hielp hem in die intensieve periode overzicht te houden. „Aan het begin was dit betrouwbaar en herkenbaar, iets dat nog hetzelfde bleef. Mijn collega’s zien me als de normale Claude.”

Hitzanger bij Renze

Toch verandert ook het werk in het restaurant steeds meer. Hoe lang hij dit nog kan doen, weet hij niet. „Het is wel heel hectisch met mijn agenda de laatste tijd.” Bovendien wordt hij in zijn horecawerk steeds vaker herkend. „Die twee werelden hebben elkaar wel ontmoet. Het is onder gasten eigenlijk niet meer ‘meneer, mag ik wat drinken?’. Maar ‘oh, zou hij dat zijn?’ en ‘mag ik met je op de foto?’. Dat is ergens jammer, maar ik begrijp het wel.”

