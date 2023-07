Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Boze’ Rolling Stones-fan Corry duikt op bij Nijmeegse Vierdaagse en valt wederom op

Ken je Corry nog, die tijdens het afgelaste Rolling Stones concert haar emoties de vrije loop liet en liever naar Frans Bauer ging? Ze werd gespot bij Nijmeegse Vierdaagse en stak de draak met haar eigen opmerkingen.

„Weer die kut trappen op”, staat er op het shirt van Corry die tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. De Hart van Nederland -verslaggeefster vraagt om uitleg.

‘Boze’ Rolling Stones-fan Corry bij Nijmeegse Vierdaagse

„Ja van de Rolling Stones hè”, antwoordt Corry, waarna het welbekende fragment van vorig jaar verschijnt. Corry verscheen destijds woest voor de camera nadat het concert van de Rolling Stones was afgelast. „Ik ga godverdomme naar Frans Bauer”, riep ze destijds. „En daar sta je dan vanavond. Al die kut trappen op, weet je hoe moe ik ben?”, sprak ze verontwaardigd voor de Johan Cruijf ArenA. Later grapte Rolling Stones-zanger Mick Jagger nog met dit veelbekeken fragment en zong hij een klein stukje Heb je even voor mij van Frans Bauer, tijdens hun inhaalconcert.

Maar Corry werd dit keer dus opnieuw gespot tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En op haar blauwe t-shirt heeft ze voor de grap een tekst laten zetten die ze dus eerder voor de camera van Hart van Nederland uitsprak. „Weer die kut trappen op”, waarmee ze verwijst naar haar uitspraken bij het Rolling Stones-concert.

Gebroken teen

Later legt Corry uit dat het haar ook bij deze Nijmeegse Vierdaagse niet mee zit. „Ik heb net mijn teen gebroken van tevoren. Ik loop met een gebroken teen.” Als de verslaggeefster vraagt waarom ze toch aan de Nijmeegse wandeltocht begonnen is, legt Corry uit dat ze het niet kan laten. „Ik moet het gewoon doen. Ik heb ervoor getraind. Ik laat die gebroken teen geen roet in het water gooien. Dat doen we niet hè.” Waarmee Corry waarschijnlijk ‘roet in het eten’ bedoelt.