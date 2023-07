Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Organisaties doen aangifte tegen schapenboer en burgemeester na doodschieten wolf: ‘Aanval van mens op wolf’

De Faunabescherming en Animal Rights hebben aangifte gedaan tegen een schapenboer en de burgemeester van Westerveld, na een aanvaring met een wolf in het Drentse dorpje Wapse gisterochtend. Beide stichtingen menen dat er „geen sprake van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf”.

De schapenboer ontdekte gisterochtend dat enkele schapen doodgebeten waren door een wolf. Hij wilde het dier verjagen, maar werd vervolgens gebeten. Twee uur later werd de wolf doodgeschoten op last van de burgemeester. Onder zonnepanelen in een weiland werd het dier gevonden, zo schrijft de Faunabescherming in een verklaring.

„Wie zo onverstandig is om een roofdier met een hooivork en een schep te lijf te gaan, kan verwachten dat het dier zich bedreigd voelt en zich verdedigt. De hobbyboer was duidelijk in overtreding”, stelt de stichting. „Het protocol om te beoordelen of een wolf mensen heeft aangevallen en vervolgens moet worden gedood, is in het geheel niet gevolgd. De burgemeester had niet het recht om wie dan ook opdracht te geven de wolf dood te schieten. En de politie had dat moeten weten en verifiëren, alvorens te schieten.”



De Faunabescherming doet aangifte naar aanleiding van de volstrekt onterechte en overbodige acties van boeren en autoriteiten in #Wapse vandaag#Wolf in Wapse: Faunabescherming doet aangifte https://t.co/5Lm9SA2Ewo pic.twitter.com/uXkuuSRKcf — De Faunabescherming (@faunabeschermin) July 9, 2023

Dierenliefhebbers boos

Freek Vonk reageert met verbazing op de situatie. „Deze situatie is zeer uitzonderlijk omdat wolven normaal gesproken enorm verlegen en teruggetrokken dieren zijn. Tussen 2002 en 2020 hebben wolven in Europa en Noord-Amerika gezamenlijk slechts 14 mensen aangevallen”, zo schrijft hij op Facebook. „Ik ben dan ook heel erg benieuwd naar de omstandigheden…”

Vonk is niet de enige die verbaasd is over het doodschieten van de wolf. Vooral dierenliefhebbers hebben het moeilijk met de keuze van de burgemeester. „Onbegrijpelijk dat de wolf dit heeft moeten bekopen met de dood”, schrijft een iemand op Twitter. „Dat beest is banger voor ons dan andersom”, voegt iemand anders toe.



“ Een woordvoerder van de gemeente Westerveld laat aan persbureau ANP weten de stap van de Faunabescherming "eerst intern te willen bespreken" Te laat, wolf is al dood. Protocol is niet gevolgd. Maximale straf toekennen aan boer en vooral burgermeester. #wolf #ecocide #wapse — F. Dröge (@droge_f) July 10, 2023



#Wolf toch door wolvenraster gebroken? Zet stroom van wolvenraster uit! En knip eventueel onderste draad even door,zodat er voldoende uitweg is. Dan wolf verjagen met hard klappen.Wel op >30 meter van wolf blijven! @glennlelieveld @Zoogdierverenig, aanvullende of nog betere tips? https://t.co/moqK1Q0KwF — Fladdermuis (@Fladdermuis1) July 10, 2023



Heel goed dat jullie aangift doen @faunabeschermin Misschien ook eens vragen hoe de wolf binnenkwam in een wolfwerendhek met stroom? Zat die stroom er wel op toen de wolf erin is gekomen? Zet het hek open en de #wolf was direct zijn bos in gevlucht. — StillDefendingAnimalRights (@AnimalStill) July 10, 2023



De eerste onnodige dode is er al; een #wolf. Gaan we dan alles afschieten wat maar een beetje risico geeft? Dat beest is banger voor ons dan andersom.. Dan kun je ook niet meer in het bos lopen; #zwijnen #adders #teken — @Markenmies (@Markenmies) July 10, 2023



Elk roofdier zal "aanvallen" als hij in het nauw gedreven wordt. Dus ook vos, das, wilde kat e.d. Daarmee zijn het nog geen gevaarlijke dieren!#wolf #wolven #Wapse https://t.co/moqK1Q0KwF — Fladdermuis (@Fladdermuis1) July 10, 2023



Nee, de boer had maatregelen kunnen treffen om zijn schapen beter te beschermen. Een wolf valt niet zomaar mensen aan. Alleen in sprookjes. Deze boer ging de wolf te lijf. Onbegrijpelijk dat de #wolf dit heeft moeten bekopen met de dood. Prachtig toch dat dit dier terug is? — HJ 💚🚜 (@19HJ81) July 10, 2023

Burgemeester ‘kon niets anders’ dan wolf laten doodschieten

De gemeente Westerveld heeft nog geen reactie gegeven op de stappen van de Faunabescherming en Animal Rights. Een woordvoerster laat weten „het eerst intern te willen bespreken”.

Burgemeester Rikus Jager zei gistermiddag wel dat „hij niet anders kon” dan de wolf laten doodschieten. „We hebben nog geprobeerd om een expert te bellen, maar dat lukte zo vroeg niet. Voor zover er expertise aanwezig was, hebben we die geraadpleegd, maar samen hebben we geconcludeerd dat er maar één keuze mogelijk was.”

De Faunabescherming laat weten „alles er aan te doen” om een vervolging in te doen stellen „tegen het aanvallen, verontrusten en doden van de streng beschermde wolf”. „Dit misdrijf mag niet onbestraft blijven, vooral ook omdat er een receptwerking van uit zou kunnen gaan.”