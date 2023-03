Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eva Jinek over ‘stel boomers’ die kritiek hadden op haar zwangerschap

Eva Jinek is zwanger en op de één of ander manier werd daar best veel over geschreven en veel van gevonden. En nee, dat bleken niet allemaal vriendelijke felicitaties. De presentatrice kon het niet laten om toch nog even te reageren op de kritiek die zij kreeg vanwege haar ‘late’ zwangerschap.

Jinek (44) is zwanger van haar tweede kindje. Maar over haar leeftijd en het leeftijdsverschil tussen haar oudste zoon (5) en de nieuwe baby, hadden sommigen nog wat te zeggen.

Kritiek op ‘late’ zwangerschap Eva Jinek

Onder meer Story, Shownieuws en Maarten van Rossem uitten hun twijfels. Van Rossem sprak in zijn podcast uit dat de presentatrice wel erg laat was met het krijgen van een tweede kind. „Ik vind zelf dat ze er iets sneller bij had moeten zijn, maar goed, daar mag ik me natuurlijk niet mee bemoeien”, aldus de historicus. Waarna hij uitlegde dat hij in zijn familie een betere band had met zijn zus, waartussen het leeftijdsverschil klein was, dan met zijn broer, die een stuk jonger was dan hij.

Overigens bood het De Slimste Mens-jurylid later zijn excuses aan voor zijn woorden. „Het was helemaal niet mijn bedoeling om iemand of iets te kwetsen of te beledigen. In feite ging die opmerking over de kwestie van het leeftijdsverschil in de jeugd.”

Reactie op commotie

Maar Jinek kan het niet laten om toch nog even terug te komen op de kritiek die zij kreeg. In haar nieuwsbrief kaart ze de kwestie aan. Ze schrijft dat ze in eerste instantie overwoog om haar hele verhaal op papier te zetten. „Om die paar gênante meningen recht te zetten. Gewoon, een klein overzichtje van feiten zodat iedereen zou beseffen hoe absurd het is dat een stel boomers zonder enige kennis van zaken zich bemoeien met wat er in mijn baarmoeder gebeurt, en waarom.”

Haar gynaecoloog raadde dit af. „Misschien is dat gewoon niet jouw strijd”, concludeerde zij. Volgens Jinek zorgden de woorden van de gynaecoloog ervoor dat er een last van haar schouders afviel. „Ik heb andere dingen te doen. Zát andere dingen. Ik beloof mezelf voortaan te vragen: is dit mijn strijd? Is dit het beste wat ik nu met mijn krachten kan doen?”, aldus de presentatrice.