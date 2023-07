Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Totale chaos’ in De Moeite Waard?! leidt tot het beste huis van het seizoen, volgens kijkers

Een huis opknappen en weer doorverkopen, het is voor veel mensen een fijne ‘hobby’ (en soms ook een verdienmodel). Maar zoals we gisteren in De Moeite Waard zagen, komt dat ook met veel tegenslagen. En dat wordt sommige klussers te veel.

Vrienden Kees en Jan kochten een monumentaal pand in Delft, om dat vervolgens eens goed onder handen te nemen. De vrienden klussen wel vaker met elkaar en hebben het plan gevat om een complete bouwval te ‘flippen’. Kijkers zijn verbaasd over wat de twee voor elkaar hebben gekregen: „Je begon met écht helemaal niks en er staat nu een prima woning.” Sommige kijkers noemen het monumentale pand in Delft ‘het beste huis van dit seizoen’.

Bob Sikkes in De Moeite Waard?!: ‘Totale chaos en ouwe meuk’

Toch moeten de twee de nodige tegenslagen verduren. Zo duurt het wel erg lang voordat alle vergunningen geregeld zijn en heeft Jan ineens een bloedend hoofd, omdat er „een spijker in mijn hoofd is getimmerd.” Even later blijkt dat Kees het steeds minder ziet zitten, en hij, vanwege zijn nieuwe baan, minder tijd in het project kan steken. Dat hij de baan heeft aangenomen, komt deels voort uit angst. „Vandaag of morgen gaat er iets mis. Het is niet de vraag of het misgaat, of ik een keer val of door m’n rug ga, maar wanneer. Nu is het ‘nog maar’ een gat in je hoofd. Wat als je van de trap valt?”

In De Moeite Waard?! zien we ook Bob Sikkes, de aannemer die we kennen van Kopen Zonder Kijken. Kijkers zien in het monumentale pand een bouwval waar bijna geen land mee te bezeilen is, maar Sikkes kan z’n geluk bijna niet op. Hij hoeft maar een paar keer om zich heen te kijken, of zijn aannemershart gaat sneller kloppen. „Ik word hier heel blij van, van deze totale chaos. Het is één ouwe meuk, maar er zijn dingen van al 200 jaar oud.” En dat blijkt wel, want onder meer de draagbalken zijn verrot en door de vloer van de zolder, zakken hij en presentator Tijl Beckand bijna heen.

Over Beckand hadden kijkers eind mei nogal wat opmerkingen, ze vonden hem niet per se geschikt voor dit programma. „Het is niet De Verraders“, was de boodschap toen.

Winst op monumentale pand in Delft

Toch weten Kees en Jan er dus iets van te maken. Sterker nog, ze halen hun beoogde winstdoel van 50.000 euro binnen. Ze hebben er ook wat meer aan uitgegeven, maar daardoor is het huis ook meer waard geworden. Echter lijken kijkers een vuiltje aan de lucht gevonden te hebben. Het huis staat namelijk (weer) te koop op Funda. De Moeite Waard?!-kijkers vragen zich af: „Zouden de kopers de financiering niet rond hebben gekregen?”

Ik ben het er wel mee eens dat dit het meest geslaagde huis van dit seizoen is! Je begon écht met helemaal niks en er staat nu toch maar een prima woning! 👍🏼#demoeitewaard — Britt 🦖 (@BrittBR97) July 4, 2023



Makelaar Alex had niet eens zijn hond eropaf gestuurd, maar Bob zou er zo intrekken. #demoeitewaard pic.twitter.com/bjc5EBSvl1 — Steⳏhan (@ontaal) July 4, 2023



Het gaat Bob prima af zonder Tijl. Dus volgend jaar #demoeitewaard zonder Tijl? Zorgt wat mij betreft voor iets minder irritatie voor de beeldbuis! — !n§r!d (@inkyopdrift) July 4, 2023



Leukste afl dit, de vorige afl vond ik vrij weinig aan. Maar leuk duo dit een interessant pand #demoeitewaard — Claudia (@_cloudy_a) July 4, 2023

Je kunt De Moeite Waard?! terugkijken via RTLXL.