Tabitha tot tranen toe geroerd na optreden van Bregje (20) in The Talent Scouts

De 20-jarige zangeres Bregje Bart heeft scout Tabitha gisteren compleet weten te overdonderen tijdens de uitzending van The Talent Scouts. Met haar eigen versie van het nummer Slipping through my fingers van ABBA lukte het Bregje om de juiste snaar bij Tabitha te raken. „Echt prachtig.”

Bregje studeert pedagogische wetenschappen, maar droomt ervan om door te breken als zangeres. Ze heeft nog maar weinig podiumervaring en hoopt door haar deelname aan talentenshow The Talent Scouts te ontdekken wie ze is als zangers. „Als een scout in me zou willen investeren zou ik met een professional willen zoeken naar mijn eigen stijl.”

Liedje over zieke moeder in The Talent Scouts

Ondanks het feit dat Bregje weinig ervaring heeft, lukt het haar om scout Tabitha omver te blazen met haar optreden. Ze brengt een eigen versie van Slipping through my fingers ten gehore en daar zit een flinke emotionele lading in. „Ik heb er een eigen tekst op geschreven en die gaat over mijn moeder”, legt Bregje uit. „Zij is drie jaar geleden ernstig ziek geweest en dat heeft heel veel impact op mij gehad.”

Moeder Suzan is inmiddels beter en kan thede emotionele auditie in The Talent Scouts van haar dochter meemaken. „Mooi dat ze de muziek kan gebruiken om haar emotie en gevoel te verwerken.” En dat is precies wat Bregje doet. „Het is voor mij een soort afsluiting. Ik koester alle tijd die we hebben”, zegt ze.

Tabitha geëmotioneerd door optreden

Die boodschap komt ook over op scout Tabitha, die tot tranen toe geroerd is na het optreden. „Weet je waarom dit me zo raakt? Ik heb in dezelfde situatie gezeten”, zegt ze, terwijl ze haar tranen wegveegt. „Ik heb zelf een zieke vader gehad en hij is uiteindelijk overleden. Nu ik zelf kinderen heb, ken ik het gevoel van beide kanten dus dat emotioneert mij enorm. Echt prachtig.”