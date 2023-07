Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Woede over nepfilmpje van vermoorde Britse peuter op TikTok: ‘Absoluut walgelijk’

Een video waarin de vermoorde Britse peuter James Bulger te zien is en hij vertelt wat er voorafgaand aan zijn dood zou zijn gebeurd circuleert op TikTok. De beelden zijn gemaakt met Artificial Intelligence (AI) waardoor het net lijkt of hij zelf echt praat. Nabestaanden van het jongetje zijn woedend en noemen de nepvideo ‘meer dan ziek’.

James was pas 2 jaar oud toen hij in 1993 voor twee 10-jarige jongens werd ontvoerd. Ze martelden hem en lieten de peuter uiteindelijk dood achter langs een spoor in Liverpool.

De moordenaars van James werden veroordeeld tot levenslang, maar kwamen in 2001 op 18-jarige leeftijd weer vrij. Eén van hen werd op latere leeftijd echter meerdere keren opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf. De laatste keer was in 2017 voor het bezit van kinderporno.

Nepvideo van James Bulger verschijnt op TikTok

De zaak rond de 2-jarige James zorgde wereldwijd voor grote verontwaardiging en zorgt nu, 30 jaar later, opnieuw voor ophef. Vooral bij de nabestaanden van James was de schok groot toen zij onlangs geconfronteerd werden met een nepvideo die op TikTok rondgaat.

Met behulp van AI is een foto van James tot leven gebracht. De foto is zo bewerkt dat zijn gezicht beweegt en hij met een door AI gemaakt stem vertelt wat er met hem is gebeurt toen hij ontvoerd en gemarteld werd waardoor het net lijkt alsof hij zelf praat.

‘Video is absoluut walgelijk’

De moeder van James, Denise Fergus, reageert geschokt op de beelden van haar overleden zoontje. „Het is een ding om het verhaal te vertellen, daar heb ik geen problemen mee want iedereen kent het verhaal van James toch al. Maar om het gezicht van een dood kind daadwerkelijk te plaatsen, terwijl hij praat over wat er met hem is gebeurd, is absoluut walgelijk. Het is een dood kind weer tot leven wekken en dat is verkeerd”, zegt ze tegen The Mirror.

Het filmpje werd duizenden keren bekeken, maar is inmiddels verwijderd door TikTok. „Er is geen plaats voor content waarop veelden van jonge mensen worden bewerkt en getoond”, aldus het platform. Toch blijft de video verschijnen, zo meldt SkyNews. Volgens de Britse nieuwszender zijn de beelden nog altijd makkelijk te vinden op TikTok.