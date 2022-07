Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mick Jagger grapt tijdens Rolling Stones-concert richting ‘boze fan Corry’ en Frans Bauer

Rolling Stones-fans konden gisteren opgelucht adem halen. Het eerder afgelaste concert werd even goed ingehaald. Zanger Mick Jagger kon het niet laten om nog een grapje te maken, over Stones-fan Corry, die vorige maand boos voor de camera verscheen en verkondigde dat ze liever naar Frans Bauer was gegaan.

Vorige maand zou het Rolling Stones-concert in de Johan Cruijff ArenA eigenlijk plaatsvinden. Maar zanger Jagger raakte besmet met het coronavirus en het feestje ging niet door. Het publiek stond destijds al klaar op de concertlocatie en moest dus teleurgesteld de ArenA verlaten.

Mick Jagger grapt richting boze Corry tijdens concert

Een fragment van de Brabantse ‘boze Corry’ ging daarna snel rond op het internet. Tegenover Hart van Nederland liet ze merken dat zij overduidelijk niet blij was met het gecancelde concert. Ze riep in de microfoon dat ze beter naar „Frans Bauer” had kunnen gaan. „Die is altijd gezond”, sprak ze.

Maar gister was daar het inhaalconcert. Waar Corry overigens niet bij kon zijn, om persoonlijke redenen. Zij kreeg daarom van de mannen van Even tot Hier kaarten voor een concert in Brussel. Maar zanger Mick Jagger kon het niet laten om nog even een grapje te maken, hij had blijkbaar ook het fragment van Corry gezien. „Fijn dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer”, sprak Jagger voor een afgeladen stadion. Waarna de mensenmassa begon te lachen en applaudisseren.



Sommige gaan liever naar Frans Bauer. pic.twitter.com/aMfkdNUmvR — Ryan Kindt (@KindtRyan) July 7, 2022

Blije Frans Bauer bedankt Rolling Stones

Overigens reageerde Bauer ook zelf op de woorden van Jagger en pakte hij, zoals de volkszanger bekend staat, dit uitermate sympathiek op. Hij was namelijk erg blij dat zijn naam genoemd werd op het podium. „Geweldig als zo een held je naam door een volle ArenA laat klinken!! Dankjewel aan The Rolling Stones”, schreef hij op Instagram.

Dit was niet de eerste keer dat Jagger in aanraking kwam met Bauer. In 2017 leerde hij Bauers muziek al kennen en kon hij niet laten om tijdens een concert in het GelreDome in Arnhem een liedje te spelen. Daar zong Jagger voor het publiek Bauers bekende hit Heb je even voor mij.