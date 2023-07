Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongemakkelijk welkom voor derde gast van spirituele B&B-eigenaar Walter

Ook deze keer valt er weer iets leuks te bespreken na een nieuwe aflevering van B&B Vol Liefde. Gisteravond ontving de spirituele B&B-eigenaar Walter zijn derde gast in Frankrijk. De Nederlandse Ingrid maakte haar entree, maar haar ontvangst was een tikkeltje ongemakkelijk.

Walter, die bekend staat om zijn lange knuffels en tantra-dansen, wordt vanaf het begin al vergezeld door vriendinnen Anne en Claudia. Maar na een paar dagen gezelligheid met de twee dames is het tijd voor een derde gast. Ingrid kwam vol goede moed het terrein van Walter op, in de hoop dat Walter haar zou ontvangen. Maar Walter was in geen velden of wegen te bekennen. Claudia kwam als eerst aanlopen en gaf haar een hand, waarop al snel de vraag volgde: „Mag ik je knuffelen?” „Graag”, antwoordde nieuwkomer Ingrid.

Lange knuffel van B&B-eigenaar Walter

Niet veel later kwam gelukkig ook Walter aanlopen. Hij gaf haar eerst een hand, gevolgd door een 8-seconde knuffel en stelde daarna de vraag „waar is de rest?” Ingrid keek wat ongemakkelijk om zich heen, terwijl Walter dacht dat er nog andere gasten zouden komen. De B&B-eigenaar had Ingrid niet herkend en dacht dat ze als gast langskwam in zijn verblijf. Daarna viel het kwartje en kreeg Ingrid opnieuw een lange knuffel.

Ingrid moest wel nog even loskomen en vond haar ontvangst toch wel een beetje vreemd. „Als ik een gast was, dan zou ik toch niet zo uitgebreid gaan knuffelen met de B&B-eigenaar?” Erg veel tijd was er niet om stil te staan bij de ongemakkelijke ontmoeting, want de altijd energieke Anne stond al te popelen om Ingrid haar kamer te laten zien. Dit tot ongenoegen van Walter, die eigenlijk zelf het moment wilde pakken om Ingrid even rustig rond te leiden op zijn terrein. Bij Walters B&B-verblijf kom je langs voor healings, tantra-dansen, retraites en energetische massages.

Nieuwe verrassing

Na de korte rondleiding stond er alweer een volgende verrassing voor Ingrid klaar, het verjaardagsdiner van Claudia. Uiteraard moest er ook uitgebreid gedanst worden op de verjaardag van Claudia. Terwijl Anne, Walter en Claudia direct staan te swingen, kiest Ingrid ervoor om rustig op een stoel naar het dans tafereel toe te kijken. De zelfbewuste Walter is zich er gelukkig wel van bewust dat het voor Ingrid misschien een beetje wennen is. „Is gek hè, als je er zo in één keer in komt?” Waarop Ingrid aangeeft dat ze eigenlijk nooit zo in het openbaar danst. „Ik dans wel, maar dat is thuis als ik alleen ben. Of met mijn kinderen, maar die zijn wel wat gewend”, laat Ingrid aan de kijkers thuis weten.



Ingrid bij tantra wally is echt een hele leuke vrouw, ren nu het nog kan. #benbvolliefde –#bbvolliefde — Surgite et iterum (@longtermbtc) July 20, 2023



#benbvolliefde Anne tegen Ingrid: zal ik je kamer even laten zien? Anne heeft de toko van Walter al overgenomen. Walter is niet blij. Met Claudia ziet hij geen lange liefdesrelatie voor zich, Anne zit in de friendzone en Ingrid moet nog even aarden. Wel de leukste. — Wendy van Mastrigt (@MastrigtWendy) July 19, 2023



Tja, daar kom je niet zomaar tussen #Ingrid. De vraag is, moet je dat ook wel willen? 😉 #benbvolliefde #Walter pic.twitter.com/4cczblL26q — Joyce Derksen (@JoyceDFoto) July 19, 2023

Benieuwd of Ingrid toch helemaal los komt? Je kijkt B&B Vol liefde terug via Videoland.